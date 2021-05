Czerwcowa oferta PlayStation Plus

Po raz pierwszy w historii comiesięczne tytuły są wydane dzięki usłudze PS Plus. Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo czekają trzy tytuły: Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter V i Operation: Tango, czyli walki myśliwców z popularnej sagi, kolejna odsłona wirtualnej gry walki od korporacji SEGA, a także szpiegowska przygoda. Oferta będzie aktywna na Dzień Dziecka, czyli od 01.06.2021, od godz. 11:00.

Star Wars: Squadrons (PS4 i PS5)

Niesamowita przygoda za sterami myśliwców zarówno z Nowej Republiki, jak i floty imperialnej – takich jak X-wing czy TIE. Każdy z użytkowników będzie miał niepowtarzalną okazję wcielić się w role pilotów, dzięki emocjonującej historii dla jednego gracza osadzonej w świecie STAR WARS™. Nowa Republika walczy o wolność, a Imperium domaga się porządku. Czas dołączyć do galaktycznej elity!

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 i PS5)

Remaster popularnej gry walki, która swoją premierę miała w 2007 roku. Tytuł przypadnie do gustu szczególnie fanom serii, ale także osobom, które lubią bijatyki. Na wszystkich aktywnych subskrybentów czekają wyjątkowe kompilacje kopnięć i uderzeń. To co wyróżnia

Operation: Tango (PS5)

Operation: Tango to szpiegowska przygoda współpracy, w której razem ze znajomym musicie wykonywać niebezpieczne misje w technologicznym świecie niedalekiej przyszłości. Jako wyjątkowa dwuosobowa drużyna, wraz z osobą towarzyszącą wcielacie się w AGENTA i HAKERA, współpracujących, aby infiltrować, namierzać i likwidować siły zagrażające światu. Pracujcie z dwóch różnych punktów widzenia – łączy Was jedynie głos. Współpraca jest konieczna, a kluczem do sukcesu jest komunikacja.

PlayStation Plus

PlayStation Plus to płatna usługa dla użytkowników konsol PlayStation. W ramach subskrypcji gracz otrzymuje m.in. co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online, ekskluzywne zniżki w PlayStation Store, pierwszeństwo dostępu do wybranych tytułów, 100 GB miejsca na zapisy stanów gier w chmurze oraz wyjątkowe oferty dzięki PlayStation Plus Rewards. Usługa PS Plus jest dostępna w następujących abonamentach: 1 miesiąc (37 PLN), 3 miesiące (100 PLN) i 12 miesięcy (240 PLN) w PlayStation Store i u wybranych partnerów handlowych.