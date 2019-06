Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red w kwietniu 2020

Targi E3, największa impreza dla wydawców gier, deweloperów i graczy, to okazja do podejrzenia, w jakie tytuły będziemy mogli zagrać już wkrótce. Na tegorocznej liście znajduje się wiele ekscytujących pozycji, w tym mocny polski akcent.

Kinowy trailer nadchodzącej produkcji Cyberpunk 2077 został zaprezentowany w ramach prezentacji nadchodzących tytułów na Xboksa One, ale gra pojawi się także na PS4 i pecetach. Wyświetlony krótki film był fabularną kontynuacją zwiastuna z poprzedniego E3. Pojawił się w nim także nieoczekiwany gość – aktor Keanu Reeves, który wciela się w jednego z bohaterów gry, a ponadto wystąpił we własnej osobie na scenie E3. Zapowiedział on datę premiery gry – 16 kwietnia 2020 roku. Przedsprzedaż Cyberpunka 2077 już ruszyła. Za wersję na PC w dystrybucji cyfrowej lub fizycznej zapłacimy 200 PLN, a na PS4 i XONE – 270 PLN. Dostępna będzie również edycja kolekcjonerska gry w cenie 750 PLN niezależnie od platformy. W jej skład wejdzie 25-centymetrowa figurka bohatera gry, papierowa mapa Night City, artbook, breloczek, przypinki i wiele innych drobiazgów dla fanów tytułu.

To nie jedyny polski akcent na tegorocznym E3. Sporo pozytywnych emocji wzbudził także kolejny zwiastun Dying Light 2 od Techlandu, który bliżej zaprezentował głównego bohatera gry, Aidena, który walczy z infekcją wirusem zamieniającym ludzi w zombie. Gra również będzie miała premierę na wiosnę 2020 roku.

Poza polskimi produkcjami zaprezentowane zostało także sporo ekscytujących gier zagranicznych studiów. Wyczekiwany przez wielu fanów remake kultowego Final Fantasy VII pojawi się w sprzedaży w marcu przyszłego roku. Sporo nowości pokazała Bethesda i powiązane z nią studia: Wolfenstein: Youngblood trafi do sprzedaży 26 lipca 2019, a Doom Eternal – 22 listopada; Fallout 76 doczeka się natomiast trybu battle royale Nuclear Winter. Światło dzienne ujrzała technologia Orion, która ma pomóc deweloperom optymalizować gry pod kątem usług streamingowych.

Ciekawe produkcje ma w zanadrzu także Bandai Namco: Tales of Arise, kolejny tytuł z popularnej serii Tales, oraz Elden Ring – grę od znanych z Dark Souls From Software, która powstaje we współpracy z autorem Pieśni Lodu i Ognia, Georgem R. R. Martinem.