Columbia Sportswear wraca do szalonych korzeni

Marka Columbia Sportswear odświeża swój wizerunek i wprowadza nową, pełną humoru platformę komunikacji „Engineered for Whatever”. Jej celem jest przypomnienie, że sprzęt outdoorowy nie służy wyłącznie idealnym, instagramowym przygodom, lecz także tym nieprzewidywalnym i ekstremalnym.

Kampania, stworzona we współpracy z londyńską agencją adam&eveDDB, przywołuje niekonwencjonalnego ducha Columbii z lat 80. i 90. – pełnego odwagi, dystansu i nieco szalonego spojrzenia na outdoor. Efektem są reklamy i treści wideo, w których odzież i akcesoria marki poddawane są testom w sytuacjach granicznych, a całość okraszona jest dużą dawką humoru.

„Outdoor w ostatnich latach zrobił się zbyt poważny. Chcemy przypomnieć, że natura potrafi być nieprzewidywalna, a nasz sprzęt musi sprostać każdej sytuacji – od krokodyli, przez śnieżne kule, aż po spotkanie z… ponurym żniwiarzem” – mówi Matt Sutton, dyrektor ds. marketingu Columbia.

Columbia Sportswear od 87 lat rozwija technologie, które pozwalają cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu niezależnie od warunków – od pustyni, przez ośnieżone stoki, aż po wyprawy kosmiczne. Rozpoznawalne rozwiązania takie jak Omni-Heat, Omni-Shade czy Omni-Freeze to dowód, że innowacje są wpisane w DNA marki.

Nowa kampania startuje tej jesieni i obejmie reklamę zewnętrzną, działania cyfrowe, współpracę z partnerami oraz rozwój sieci detalicznej. Widzowie mogą spodziewać się nietypowych historii, zaskakujących scenariuszy i gwiazd w rolach, które udowadniają, że Columbia naprawdę jest „zaprojektowana na każdą okazję”.

Więcej informacji oraz pierwsze materiały z kampanii dostępne są na stronie columbia.com oraz na oficjalnym kanale marki w serwisie YouTube.