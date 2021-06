Columbia Sportswear nawiązała partnerstwo z odkrywcą i podróżnikiem Mikiem Hornem

Columbia Sportswear, wiodąca marka w dziedzinie innowacyjnej odzieży, obuwia, akcesoriów i sprzętu do aktywnego stylu życia, z dumą ogłasza nawiązanie wieloletniej współpracy sponsorskiej z profesjonalnym odkrywcą i podróżnikiem Mikiem Hornem.

Partnerstwo pozwoli Columbii na promocję innowacyjnych linii produktów i zastrzeżonych technologii, z których Horn będzie korzystał podczas swoich niezwykłych wypraw. Produkty Columbii zapewnią Mike’owi komfort cieplny i ochronę w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych.

Matthieu Schegg, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Columbia na region EMEA: „Mike Horn i Columbia idealnie do siebie pasują. Naszą misją jako marki jest odkrywanie outdooru dla każdego. Mike Horn nie tylko przeżywa niesamowite przygody, ale również lubi się nimi dzielić, a przez to inspiruje tysiące ludzi – za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych, programów telewizyjnych, wykładów, konferencji czy książek. W Columbii lubimy takie podejście do życia, z przyjemnością też będziemy obserwować nasze wytrzymałe produkty ‘w akcji’ podczas kolejnych wypraw Mike’a”.

Mike dodaje: „Podczas moich wieloletnich poszukiwań zawodowych moim celem zawsze było przekraczanie granic psychologicznych i fizycznych, a jednocześnie dzielenie się doświadczeniami ze światem. Moje przygody mają jedno przesłanie: wychodząc z naszych stref komfortu możemy ogromnie dużo zyskać! Wszyscy mamy swoje osobiste szczyty do zdobycia, oceany do przepłynięcia czy przeszkody do pokonania… ale nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli postawimy sobie jasne cele. Dlatego też bardzo cieszę się ze współpracy z Columbią, ponieważ podzielamy tę samą filozofię i wartości. Razem możemy dalej zachęcać i inspirować ludzi do wyruszenia w nieznane, aby odkryć siebie i świat, w którym mamy szczęście żyć.”

Mike Horn od lat odkrywa nowe sposoby eksploracji kuli ziemskiej: w 1997 roku przepłynął Amazonkę na desce zwanej hydrospeedem, a następnie okrążył Ziemię wzdłuż równika, pokonując ponad 40 000 kilometrów. Bez tlenu i wsparcia wspiął się na jedne z najwyższych gór świata. W 2017 roku samotnie dokonał crossingu Antarktydy – ponad 5100 kilometrów pokonał w 59 dni przy pomocy nart z kite’m, bijąc rekord najdłuższej przeprawy przez kontynent.

Mike angażuje się również w coaching mentalny elitarnych drużyn sportowych. Poprzez wsparcie coachingowe przyczynił się do zwycięstwa m.in. reprezentacji Niemiec w piłce nożnej podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku, drużyn krykieta Kolkata Knight Riders i Mumbai Indians oraz Proteas w RPA. Dotychczas Mike Horn opublikował 6 książek i 2 albumy, w których opisuje swoje wyprawy.