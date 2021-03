Columbia przedstawia wiosenną kolekcję DRY

Nowe kolekcje odzieży i obuwia przygotowane przez Columbia Sportswear na wiosnę 2021, bazują na zaawansowanych technologiach i atrakcyjnym designie. Równocześnie doskonale wpisują się w misję firmy, polegającą na zapewnieniu użytkownikom maksymalnej ochrony i komfortu zarówno podczas spacerów w mieście, jak i na łonie natury. Wszystko po to, by wiosenne aktywności na świeżym powietrzu stały się stałym elementem każdego dnia.

Kolekcja DRY 2021 oferuje szeroki wybór fasonów, bogatą, żywą kolorystykę, praktyczne rozwiązania i modne nadruki. Kluczową technologią zastosowaną w kolekcji jest Omni-Tech™, nazywana technologią ochrony totalnej przed nagłymi zmianami pogodowymi. Główną rolę odgrywają tu mikroporowata, oddychająca membrana oraz uszczelnione szwy, które są pokryte trwałą, wodoszczelną powłoką. Omni-Tech™ zapewnia wodoodporność, chroniąc użytkownika przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie gwarantuje wysoką oddychalność, aby skóra miała zagwarantowany komfort w trakcie wysiłku fizycznego. Membrana nie przepuszcza cząsteczek wody, ale pozwala parze wodnej przedostawać się na zewnątrz.

Ciepło, sucho i modnie – przegląd kluczowych produktów z kolekcji DRY 2021

Columbia Omni-Tech™ Ampli-Dry™ Shell, wyposażona w technologię Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas wiosennych trekkingów. Materiał zewnętrzny jest elastyczny w czterech kierunkach, dzięki czemu kurtka nie ogranicza swobody ruchów. Kurtka posiada zamki wentylacyjne, pozwalające na natychmiastowe odparowanie nagromadzonej wilgoci. Model wyróżnia się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Posiada regulowany kaptur, zapinane na zamki kieszenie na dłonie oraz kieszeń na piersi. Kurtka jest dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 639, 99 PLN.

Columbia Buckhollow™ Anorak to zakładana przez głowę, wygodna miejska kurtka. Wyposażona w membranę Omni-Tech™, doskonale zabezpiecza przed opadami deszczu. Posiada regulowany kaptur oraz przedłużany tył, zamek z boku ułatwia zdejmowanie i zakładanie kurtki. Model ten posiada na brzuchu dużą kieszeń zapinaną na rzep, kilka dodatkowych kieszeni na niezbędne drobiazgi oraz wysoki kołnierz chroniący przed chłodem. Na piersi znajduje się odblaskowe logo. Kurtka jest dostępna w wersji męskiej w cenie: 499,99 PLN.

Kurtka Inner Limits II Jacket to idealny model na dni z kapryśną pogodą, łączący modny design z wysoką funkcjonalnością. Technologia Omni-Tech, pozwalając na odparowanie wilgoci, zapewnia przyjemny klimat przy skórze. Kurtka ma przemyślaną konstrukcję: dopasowany, ale nie uwierający fason, pojemne kieszenie boczne zapinane na zamki, dodatkową wewnętrzną kieszeń, w której można schować telefon oraz regulowany i odpinany kaptur. Wysoki kołnierz skutecznie chroni kark i szyję przed wiatrem i chłodem. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej (modele kwiatowe i dwukolorowe) i męskiej (modele dwukolorowe) w cenie: 429,99 PLN.

Kurtka Columbia Titan Pass 2.5L Shell powinna znaleźć się w garderobie każdego fana aktywności outdoorowej. Podobnie jak pozostałe modele z kolekcji DRY wykorzystuje technologię Omni-Tech. Kurtka posiada regulowane kaptur i mankiety, odblaskowe detale oraz kilka przydatnych kieszeni: zapinane na zamek kieszeń na piersi oraz kieszenie na dłonie, a także wewnętrzną kieszeń bezpieczeństwa. Wszystkie szwy w modelu są dodatkowo uszczelnione. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 849,99 PLN.

Columbia Windgates™ Jacket to trekkingowa, wodoodporna kurtka damska wyposażona w technologię Omni-Tech, co sprawi, że na szlaku nie będzie Ci straszne żadne załamanie pogody ani deszcz. Kurtka posiada dwie zapinane na zamek kieszenie oraz dopasowany, regulowany kaptur chroniący szczelnie przed deszczem. Regulacja w dolnej lamówce oraz regulowane mankiety pozwolą na idealne dopasowanie kurtki. Wysoki kołnierz wyposażony jest w osłonę na zamek, dzięki czemu chroni podbródek przed otarciami. Przedłużony tył ma za zadanie chronić dolną część pleców. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej w cenie: 549,99 PLN.

Columbia South Canyon to kolejna nowość w kolekcji DRY. Oprócz technologii Omni-Tech, przed wiatrem i deszczem chroni dodatkowo regulowany kaptur, a kieszenie na ręce i bezpieczna, zapinana na zamek kieszeń wewnętrzna pomieszczą wszystkie potrzebne drobiazgi. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej w cenie: 549,99 PLN.

Buty Columbia Trailstorm Waterproof to nowość w kolekcji SS21. Wyróżniają się dopasowaną konstrukcją Navic Fit System™, stabilizującą śródstopie i zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej. Model wykorzystuje membranę Omni-Tech™, która zabezpiecza obuwie przed przemakaniem i zapewnia doskonałą oddychalność. Na czubkach palców znajdują się poliuretanowe wzmocnienia TPU, które zabezpieczają obuwie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Buty zostały wyposażone w wiązanie typu Ghillie, zapewniające precyzyjne dopasowanie obuwia do stóp oraz w podeszwę ADAPT TRAX™, gwarantującą stabilizację w wymagającym terenie. Technologia ta doskonale współgra ze śródpodeszwą Techlite+™, która w dynamiczny sposób amortyzuje generowane podczas wędrówki wstrząsy. Podeszwa o głębokości 4 mm doskonale sprawdzi się w grząskim, błotnistym terenie. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej, klasycznej (Trailstorm Waterproof) oraz wersji z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof). Cena odpowiednio: 379,99 oraz 429,99 PLN.

W sezonie SS21 Columbia przedstawia też odświeżoną linię modelu Facet: uniwersalny but Facet 15 OutDry oraz lekki but trekkingowy z wyższą cholewką – Facet 30 OutDry. Cholewka wykonana została bez użycia szwów, z kilku warstw tkaniny połączonych termicznie. Została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii OutDry, gwarantującej pełną wodoodporność i znakomitą oddychalność. Język jest wszyty w wewnętrzną części cholewki w taki sposób, aby chronić przed przedostawaniem się do wnętrza kamieni i piachu.

Model wyposażono w lekką podeszwę środkową Techlite, gwarantującą odpowiednią amortyzację, zwrot energii i długotrwały komfort. Współpracująca z pianką Techlite technologia FluidFrame zapewnia dodatkowe wsparcie dla śródstopia i prawidłowe przetaczanie stopy z pięty na palce. Dodatkowo, Columbia Facet posiadają system stabilizacji pięty HGS, który zwiększa bezpieczeństwo na szlaku.

Zewnętrzna część podeszwy pokryta jest warstwą gumy trakcyjnej Omni-Grip, zapewniającą doskonałą przyczepność na zróżnicowanym podłożu. Cena: 599,99 PLN (Facet 30 OutDry) oraz 549,99 PLN (Facet 15 OutDry).

Kolekcja SS21 jest dostępna w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Alpin Sport, Taternik, Trekker Sport, Buty Jana, Street Style, Polstor oraz online: taternik-sklep.pl, sklep-columbia.pl, 8a.pl, answear.com, modivo.pl, fitanu.com, eobuwie.pl, butyjana.pl