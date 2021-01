CES 2021: NVIDIA GeForce RTX 3060 oficjalnie

W wielu prezentowanych na CES 2021 laptopach pojawiły się karty z serii RTX 3000. Dotychczas niedostępne w wersji mobilnej, już wkrótce trafią one do komercyjnie dostępnych urządzeń. Również rodzina stacjonarnych podzespołów doczekała się nowego członka.

Karta GeForce RTX 3060 ma pełnić rolę „wejściowego” układu graficznego – niedrogiego, ale zapewniającego duży (bo aż dziesięciokrotny) skok wydajności w porównaniu z przestarzałą GTX 1060, którą zastępuje; karta ma być ponadto dwukrotnie szybsza od RTX 2060. Układ otrzyma 12 GB pamięci GDDR6 VRAM, wsparcie dla ray-tracingu oraz technologii DLSS, pozwalającej na upscaling gry z niższej rozdzielczości do wyższej w czasie rzeczywistym. Karta pojawi się na rynku w lutym w cenie 330 USD (ok. 1 230 PLN).

CES 2021 był także okazją do prezentacji mobilnych wersji kart GeForce RTX 3000 – generacja Ampere nareszcie trafia na przenośne urządzenia. Według Nvidii, najtańsze komputery z kartą RTX 3060 będą kosztowały od 1 000 USD (ok. 3 720 PLN) i mają być 1,3 razy mocniejsze od konsoli PS5. Za laptopy z RTX 3070 zapłacimy minimum 1 300 USD (ok. 4 830 PLN); umożliwią one grę w jakości 1440p w 90 kl./s.



Flagowy układ mobilny, RTX 3080, to koszt minimum 2 000 USD (ok. 7 440 PLN). Co ciekawe, może on być wyposażony w nawet 16 GB pamięci VRAM, czyli więcej, niż posiada jego desktopowa wersja. Pierwsze komputery z nowymi kartami pojawią się w sprzedaży pod koniec stycznia i na początku lutego.