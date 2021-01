CES 2021: Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 z ulepszonym ekranem e-papierowym

Pierwsza generacja ThinkBooka Plus przeszła bez echa, ale Lenovo postanowiło kontynuować prace nad swoim nietypowym komputerem. Teraz producent przedstawia nową, udoskonaloną wersję urządzenia z dodatkowym wyświetlaczem e-papierowym.

Oprócz głównego ekranu 13,3 cala o rozdzielczości 25600 x 1600 px, ThinkBook Plus Gen 2 został wyposażony także w 12-calowy wyświetlacz e-Ink w tym samym formacie. Dodatkowe miejsce służy nie tylko do czytania e-booków i robienia notatek, ale potrafi pełnić rolę organizera – na panelu możemy umieścić widżety informujące o nadchodzących spotkaniach, wydarzeniach w kalendarzu i przychodzących połączeniach. Niektóre aplikacje, na przykład te wchodzące w skład pakietu Microsoft Office, będziemy mogli uruchomić bez otwierania pokrywy laptopa.



Ponadto ThinkBook Plus Gen 2 otrzymał procesor Intel Core 11 generacji (w najwyższej wersji jest to i7), do 1 TB pamięci SSD, 16 GB RAM-u, moduł Wi-fi 6, dwa porty Thunderbolt 4 i głośniki od Harman Kardon. Jedno ładowanie ma starczyć na 15 godzin podczas korzystania z głównego ekranu i nawet 24 godziny, gdy używamy jedynie wyświetlacza e-papierowego. Urządzenie będzie dostępne w cenie od 1 550 USD (ok. 5 770 PLN).



Lenovo nie zapomniało także o graczach. Flagowy Legion 7 otrzymał nietypowy wyświetlacz 2560 x 1600 px o częstotliwości odświeżania 165 Hz, jasności 500 nitów i wsparciu dla Nvidia G-SYNC. Wewnątrz komputera znajdziemy najnowsze procesory z serii AMD Ryzen 5000 oraz karty graficzne GeForce RTX 3000 dla laptopów; sprzęt otrzyma także do 32 GB pamięci RAM i do 2 TB dysku SSD. Ceny urządzenia rozpoczynać się będą od 1 670 USD (ok. 6 220 PLN), a do sprzedaży wejdzie ono w czerwcu. Miesiąc wcześniej na rynku ukaże się Legion Slim 7, czyli smuklejsza wersja gamingowego kompa od Lenovo.



Nieco krócej będziemy musieli czekać na serię Legion 5, w której znajdą się trzy urządzenia – Legion 5 Pro, Legion 15 cali i Legion 17 cali. Ten pierwszy otrzyma podobny panel, co Legion 7, ale maksymalnie procesor Ryzen 7 i 16 GB RAM; zapłacimy za niego minimum 1 000 USD (ok. 3 720 PLN). Legion 5 okazał się jeszcze tańszy, z podstawową konfiguracją kosztującą 770 USD (ok. 2 870 PLN). Urządzenie będzie dostępne z procesorem Ryzen 7, nowymi kartami GeForce RTX i ekranami o odświeżaniu od 165 Hz do 60 Hz – więcej szczegółów na temat specyfikacji poznamy wkrótce.