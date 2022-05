Stwórz magiczny nastrój z nową taśmą LED od TP-Link

TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy model kolorowej taśmy LED. Taśma Tapo L920-5 jest odporna na warunki atmosferyczne, więc można ją wykorzystać do ozdobienia budynku na zewnątrz oraz do stworzenia magicznej atmosfery w ogrodzie, na tarasie lub balkonie. Dobierając odpowiedni kolor można stworzyć przestrzeń idealną zarówno na spotkanie z przyjaciółmi, romantyczny wieczór, jak i nastrojową kolację w gronie najbliższych.

5-metrowa taśma LED Smart Wi-Fi Tapo L920-5 pozwala na zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB. Nowością w stosunku do poprzedniego modelu (Tapo L900-5) jest to, że na jednym pasku można uzyskać jednocześnie wiele kolorów. Dzięki taśmie balkony, tarasy, ogródki zmienią się w klimatyczne, nastrojowe, wręcz baśniowe miejsca. Dzięki dostosowaniu ustawień można uzyskać zarówno efekt delikatnego blasku oraz miękkie, przezroczyste światło, jak i dyskotekową feerię barw. Planując harmonogramy i ustawienia timera łatwo można skontrolować sposób i częstotliwość zmiany kolorów i sprawić, by światła pulsowały w rytm muzyki. Ulubione konfiguracje można zachować i wracać do nich w dowolnym momencie.

Podobnie jak w przypadku żarówek z oferty TP-Link także taśma Tapo L920-5 może symulować obecność mieszkańców w domu, aby odstraszyć nieproszonych gości.

Instalacja taśmy LED jest bardzo prosta. Dzięki jej elastyczności można zamieścić ją niemal wszędzie – w namiocie, na ogrodowych meblach, poręczach, szybach, gałęziach drzew. Wystarczy przyciąć ją do dowolnej długości i przymocować. Zamontowana na dworze taśma nie musi być usuwana w razie niesprzyjających warunków pogodowych, np. padającego deszczu czy gwałtownej burzy. Nie zaszkodzi jej ani wilgoć, ani wysokie czy niskie temperatury. Zastosowana technologicznie zaawansowana specjalna powłoka PU chroni diody i ułatwia ich konserwację.

By cieszyć się efektowną feerią barw nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi w domu i pobrać darmową aplikację TP-Link Tapo, by mieć urządzenie pod kontrolą. Taśmą można również sterować głosowo – należy zintegrować ją z Amazon Alexa lub Asystentem Google.

Produkt jest dostępny w sprzedaży i kosztuje ok. 160 zł. Ma 24-miesięczną gwarancję producenta.