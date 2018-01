CES 2018: etui na smartfona Selfly z wbudowanym dronem

Niektórzy traktują obudowy do smartfona jako modowy dodatek, niektórzy jako sposób chronienia swojego telefonu. Selfly – służące do robienia selfie etui z wbudowanym dronem – powinno usatysfakcjonować obydwie te grupy…

Selfly to składany dron, który mieści się w tylnej części obudowy na smartfona. Wyposażony jest w kamerę, która może nagrywać, streamować lub robić zdjęcia w jakości Full HD i 60 klatkach na sekundę. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddane zostało kilka specjalnych trybów, w tym możliwość wykonania zdjęcia panoramicznego. Aby skorzystać z drona, należy uprzednio wyjąć smartfona z obudowy – to rozsądne, zważywszy na to, że w pełni naładowana bateria wystarcza na cztery minuty lotu i maksymalne wzniesienie się na 13 metrów.

Selfly będzie dostępne na rynku wiosną. Obudowa kosztowała będzie 130 USD (ok. 455 PLN), zaś specjalny hub do doładowywania drona w terenie – 30 USD (ok. 105 PLN). Należy zauważyć, że urządzenie nie ładuje się poprzez obudowę.