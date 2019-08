British Airways testuje rozrywkę VR podczas wybranych lotów

Wielogodzinne loty są męczące, o czym szczególnie dobrze wiedzą osoby bojące się latać. Linie lotnicze British Airways znalazły na to sposób – teraz pasażerowie lecący z Londynu do Nowego Jorku będą mogli odbyć podróż w wirtualnym świecie.

Headsety VR będą oferowane osobom, które wybrały lot pierwszą klasą. Pasażerowie otrzymają kilka trybów rozrywki do wyboru: oglądanie filmów, seriali i dokumentów w 2D, 3D oraz wciągającym formacie 360 stopni. Jeśli gogle nałoży osoba, która czuje się niekomfortowo podczas lotu, będzie ona mogła skorzystać ze specjalnego programu uspokajającego, zawierającego elementy medytacji uzupełnionej specjalnie dobraną muzyką.

Za system VR zastosowany na pokładach samolotów British Airways odpowiada firma SkyLights. Headset jest niezwykle lekki (waży jedynie 250 g) i przystosowany do pracy przez większość lotu. Na razie nowa rozrywka dostępna jest jedynie podczas wybranych lotów na linii London Heathrow – Nowy Jork JFK, ale jeśli ten program pilotażowy zakończy się sukcesem, wirtualna rzeczywistość trafi także do samolotów lecących w innych kierunkach świata (chociaż prawdopodobnie nie do klasy ekonomicznej).

SkyLights ma bogate doświadczenie w projektowaniu systemów VR dla lotnictwa – firma współpracowała już z Alaska Airlines, Air France, Sri Lankan Airways i australijskimi liniami Qantas. Przeprowadzone przez nie testy VR nie zakończyły się powszechnym wprowadzeniem tej formy rozrywki podczas lotów, ale na pewno były ciekawym przeżyciem dla pasażerów. Kto wie, może klienci British Airways pokochają wirtualną rzeczywistość tak bardzo, że na stałe trafi ona do samolotów tej linii?