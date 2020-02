Boring Company wydrążyło pierwszy tunel

Działalność Boring Company może wydawać się nudna w porównaniu z innymi przedsięwzięciami Elona Muska, SpaceX i Teslą (zresztą wspomina o tym sama nazwa firmy), ale przedsiębiorstwo nie ustaje w pracy nad podziemnym systemem transportu. Pierwszy komercyjny tunel został właśnie wydrążony w Las Vegas.

Przez kilka ostatnich miesięcy firma Elona Muska pracowała nad wydrążeniem dwóch tuneli pod Las Vegas Convention Center, czyli jedną z największych przestrzeni wystawienniczych Las Vegas (odbywają się tam m. in. targi CES). Kompleks hal ma łączną powierzchnię 0,8 km2, co oznacza, że sprawne poruszanie się po nim wymaga wygodnego środka transportu. Już wkrótce zostanie nim Vegas Loop, czyli podziemny system transportowy. W piątek zarządca obiektu, LVCVA, poinformował o zakończeniu drążenia pierwszego tunelu – na zamieszczonym na Twitterze klipie widzimy, jak tarcza wiertnicza przebija się przez planowany wlot do tunelu.

To oczywiście nie koniec prac nad Vegas Loop – teraz Boring Company rozpocznie drążenie drugiego równoległego tunelu, który będzie pozwalał kierować ruch w drugą stronę, a następnie zamontuje serce całego systemu, czyli prowadnice dla pojazdów. Pasażerów przewozić będzie zmodyfikowana wersja Modelu 3, która jednocześnie pomieści do 16 pasażerów i Model X. Auto rozpędzi się w tunelu do prędkości 250 km/h, skracając czas podróży z obecnych 15 minut spacerem do jedynie minuty Teslą w tunelu; w ciągu godziny z nowego środka transportu skorzysta ponad 4000 osób. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system ruszy już w styczniu 2021 – kto wie, może nawet załapią się na niego goście kolejnej edycji CES?