Plibo najpierw naprawi Warszawę

Codzienna gonitwa, natłok obowiązków oraz szybkie tempo życia sprawiają, że czasem trudno zapanować nam nad otoczeniem. Przeciekający kran, niedomykające się okno, czy zacinający się zamek w drzwiach, nienaprawiane irytują przez miesiące, a nawet lata. Sposób na te bolączki znalazło warszawskie studio deweloperskie Mindhive, które stworzyło aplikację mobilną Plibo. To pierwsza polska platforma oferującej ekspresowe usługi naprawczo-remontowe.

Mindhive to warszawskie studio deweloperskie, które powstało w 2018 roku. Jego pracownicy tworzą nowoczesne produkty internetowe oraz mobilne. Jednak główny model biznesowy firmy skupia się na budowaniu od podstaw systemów transakcyjnych, które działają nieustannie przez cały rok, obsługując setki tysięcy użytkowników. Mindhive tworzą ludzie z pasją do nowych technologii, zaangażowani w swoją pracę i jednocześnie stanowiący grupę indywidualności tworzących zgrany zespół. Inspirowani ciekawością oraz wyzwaniami dnia codziennego stworzyli aplikację mobilną Plibo, która jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez współczesne tempo życia.

“Życie stawia przed nami wyzwania, które okazują się trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Znalezienie i zamówienie fachowca do konkretnej usterki wymaga intensywnego surfowania po internecie oraz wykonania kilku telefonów, co oczywiście wiąże się z czasem, którego często brak. Chcemy pokazać, że z aplikacją Plibo każdą nagłą awarię w domu czy biurze da się łatwo i ekspresowo wyeliminować” – mówi Adam Bielański założyciel i Prezes Mindhive.

Plibo łączy klientów ze sprawdzonymi fachowcami, którzy wyeliminują drobne usterki w domu oraz biurze. Użytkownik za jej pośrednictwem może zamówić fachowca do konkretnej usterki. Zakres oferowanych usług jest szeroki i dotyczy obecnie napraw hydraulicznych, elektrycznych, stolarskich i ślusarskich. W ofercie można również znaleźć wynajęcie “złotej rączki” do napraw nieuwzględnionych w spisie, co oznacza, że wachlarz usług remontowych i wykończeniowych jest nieograniczony. Ogromną zaletą korzystania z usług Plibo jest krótki czas realizacji zlecenia. Wykonawcy zobowiązani są dotrzeć do klienta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zaakceptowania zlecenia.

Projekt Plibo to innowacyjne i nowatorskie przedsięwzięcie, które wystartowało niedawno, bo w październiku 2019. Obecnie aplikacja dostępna jest dla mieszkańców warszawskich dzielnic: Ursynów, Służewiec oraz Wilanów. W najbliższych dniach usługa zostanie rozszerzona na całą Warszawę. Aplikację na system operacyjny Android można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play. W niedalekiej przyszłości oferowana będzie również dla użytkowników iOS.