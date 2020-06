B&O prezentuje Beoplay E8 Sport

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Beoplay E8 doczekały się już trzech generacji, a teraz przyszedł czas także na ich sportową wersję. Najnowsza propozycja B&O obiecuje lepszą ergonomię, wodoodporność do 30 minut i 7 godzin słuchania.

Pod względem designerskim E8 Sport znacząco różnią się od swoich „niesportowych” odpowiedników. Słuchawki zamknięte zostały w kompaktowym etui ze spłaszczoną pokrywą; na jego przodzie znajduje się port USB-C, chociaż baterię można uzupełniać także bezprzewodowo. Same wkładki otrzymały niewielkie haczyki, pozwalające wygodnie umieścić je w uszach, jak również specjalne pokrycie z silikonu i gumy, które ułatwia ich obsługę spoconymi dłońmi. Mimo braku systemu ANC, słuchawki mają także tryb przezroczystości, pozwalający na nasłuchiwanie odgłosów otoczenia.



Beoplay E8 Sport są wodoodporne w klasie IP57, co oznacza, że mogą być zanurzane w wodzie do głębokości 1 metra przez pół godziny. Działają one na Bluetooth 5.1 i wspierają kodeki aptX i AAC. Jedno ładowanie starcza na 7 godzin; akumulator w etui pozwala wydłużyć ten czas do aż 35 godzin. Dzięki systemowi szybkiego ładowania, 20 minut uzupełniania baterii pozwala nam słuchać muzyki przez kolejne półtorej godziny.



W zestawie ze słuchawkami otrzymamy zestaw silikonowych końcówek i haczyków, które pozwolą dopasować Beoplay E8 Sport do naszych uszu. Produkt trafi do sprzedaży w lipcu w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i błękitnej Oxygen Blue. Cena słuchawek to 350 USD (ok. 1 400 PLN); chętni mogą dokupić do nich także ładowarkę Qi Beoplay Charging Pad za 125 USD (ok. 500 PLN).