B&O Beoplay Portal – gamingowy headset dla Xboxa

Duński producent audio postanowił spróbować swoich sił na rynku produktów dla graczy. Oto Beoplay Portal, gamingowy headset z aktywną redukcją hałasu, wbudowanym mikrofonem oraz… cóż, wysoką ceną.

Portal przypomina nieco dobrze znany model H9, ale pod względem technicznym to zupełnie nowa konstrukcja. Słuchawki otrzymały 40-milimetrowe przetworniki z neodymowymi magnesami oraz wsparciem dla Dolby Atmos. System adaptacyjnego ANC inteligentnie ograniczy dopływ dźwięków otoczenia do uszu, a tryb transparentności przepuści je, gdy zajdzie taka potrzeba. Zamiast klasycznego mikrofonu na wysięgniku, Portal otrzymał technologię kierunkowego promienia dźwięku, która izoluje i wzmacnia głos gracza za pomocą kilku wbudowanych mikrofonów.



Zestaw słuchawkowy został zaprojektowany z myślą o konsolach Microsoftu – połączymy go z nimi za pośrednictwem technologii Xbox Wireless – ale dzięki Bluetoothowi 5.1 oraz USB-C możemy podłączyć go także do komputera lub urządzenia mobilnego. Jedno ładowanie starczy na maksymalnie 24 godziny pracy. Słuchawki wycenione zostały na 500 USD, czyli prawie 2 000 PLN, a do sprzedaży trafią 29 kwietnia.