BMW wyprodukuje elektryczny skuter CE 04

BMW będzie produkowało futurystyczny skuter CE 04, którego koncept mogliśmy zobaczyć w listopadzie 2020 roku. Nowy jednoślad będzie zasilany silnikiem elektrycznym i ma oferować bardzo przyzwoity zasięg na jednym ładowaniu.

Zeszłoroczny koncept CE 04 trafi do produkcji i ku uciesze fanów futurystycznych pojazdów będzie on wyglądał niemal tak samo, jak jego wersja koncepcyjna. Agresywne kształty i pomarańczowe akcenty wyglądają niezwykle ekscytująco – skuter wygląda jak pojazd żywcem wyjęty z filmu science-fiction.

CE 04 będzie kierowany głównie do osób poruszających się po zatłoczonych metropoliach. BMW zapowiada zasięg w granicach 130 km na jednym ładowaniu, co powinno spokojnie wystarczyć na dojazdy do pracy i poruszanie się po mieście. Silnik może się pochwalić mocą 31 kW (42 KM), co pozwoli CE 04 rozpędzić się do około 120 km/h. Skuter ma oczywiście otrzymać szereg nowoczesnych technologii poprawiających stabilizację i bezpieczeństwo kierowcy na drodze. Szczęśliwi nabywcy otrzymają również wbudowany ekran TFT o przekątnej 10,25 cala, który będzie wyświetlał nawigację, obsługiwał komputer i łączył z naszym smartfonem – jeśli trzeba, nawet go naładuje.

CE 04 to nie pierwszy futurystyczny skuter od BMW. Zaprezentowany kilka lat temu C Evolution zrobił swego czasu spory szum, ale przez wysoką cenę nie podbił rynku. Teraz jednak, kiedy pojazdy elektryczne zdecydowanie zyskały na popularności jest szansa, że nowy model przełamie złą passę – nawet pomimo wysokiej ceny.