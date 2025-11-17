Vistula Fine Tailoring AW25

Vistula powraca z kolekcją Fine Tailoring na sezon jesień/zima 2025 – linią, która łączy tradycyjny kunszt krawiecki z dopracowaną, współczesną estetyką. To propozycja dla mężczyzn szukających czegoś więcej niż tylko formalnego stroju: dla tych, którzy w garniturze chcą czuć się nie tylko elegancko, ale i swobodnie.

W kolekcji dominują szlachetne tkaniny – wełna Super 130’s oraz mieszanki kaszmiru z jedwabiem, które nadają zestawom lekkości i subtelnego połysku. Wśród najmocniejszych propozycji znajdziemy klasyczny granatowy garnitur wykonany metodą half-canvas, gwarantującą idealne układanie się marynarki, a także beżowy melanż z kaszmirem i jedwabiem dla tych, którzy lubią klasykę w jaśniejszym wydaniu. Jesienny akcent? Krata w odcieniach szarości i brązu – elegancka, wyciszona, ale pełna charakteru.

Dopełnieniem są koszule z bawełny Two Ply – białe, błękitne oraz z bordową diagonalną pasą. Włoskie kołnierzyki, mankiety na guziki lub spinki i precyzyjne przeszycia podkreślają ich formalny sznyt. Dla bardziej casualowych stylizacji marka proponuje miękkie golfy z kaszmirowo-wełnianej mieszanki w kolorach granatu i jasnego brązu – idealne pod marynarkę, płaszcz czy jako samodzielny element jesiennego looku.

Kolekcję uzupełniają płaszcze z kaszmiru w granacie i beżu oraz klasyczna czarna dyplomatka z wełny i kaszmiru – rozwiązania ponadczasowe, zaprojektowane z myślą o zrównoważonej produkcji i wieloletniej trwałości.

Fine Tailoring powstaje w Polsce, z wykorzystaniem tkanin z najlepszych włoskich manufaktur. Projektanci Vistuli stawiają na ręczne wykończenia, perfekcyjną linię kroju i konstrukcje half-canvas, które podnoszą komfort i jakość na poziom premium.

Kolekcja jest dostępna w wybranych salonach oraz online na vistula.pl.