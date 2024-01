Bezpieczne ferie zimowe z Avionaut

Ferie zimowe i trudne warunki na drogach wymagają szczególnej uwagi rodziców planujących podróże samochodem z małymi dziećmi. Eksperci podkreślają znaczenie odpowiedniego przygotowania do zimowych wypraw, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort najmłodszym pasażerom. W odpowiedzi na te potrzeby, Avionaut, polski producent fotelików samochodowych, udostępnia rodzicom krótki poradnik ze wskazówkami, jak przygotować się do zimowych podróży autem i zapewnić bezpieczną i przyjemną podróż całej rodzinie.

Zima – ze śniegiem, nartami, sankami i lepieniem bałwana, to marzenie każdego dziecka. Wraz z planowanymi wyjazdami na ferie, temat bezpieczeństwa dzieci w podróży jest szczególnie ważny. Zimowe warunki drogowe, a wraz z nimi śnieg, lód i ograniczona widoczność, wymagają od kierowców wzmożonej uwagi i odpowiedniego przygotowania. W kontekście tych wyzwań, polska marka Avionaut, korzystając z 13-letniego doświadczenia w dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych podróżujących, dzieli się wiedzą, aby pomóc rodzicom lepiej zaplanować bezpieczny wyjazd na zbliżające się ferie zimowe. Niezależnie od celu podróży – odwiedzin u dziadków, zimowego szaleństwa na stokach narciarskich czy weekendowego wypadu za miasto – bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów jest zawsze priorytetem.

Każdemu według potrzeb, czyli dziecko w foteliku

Kluczowym elementem bezpieczeństwa w podróży jest zastosowanie odpowiedniego, certyfikowanego fotelika samochodowego. Podstawą jest dobór do kategorii wiekowej dziecka – od noworodków i niemowląt, przez przedszkolaki, aż do dzieci osiągających 150 cm wzrostu. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na konstrukcję fotelika pod kątem ochrony główki i kręgosłupa dziecka. Regulacja zagłówka, modułowa wkładka, stabilizacja miednicy oraz możliwie jak najdłużej stosowana względem wieku pozycja tyłem do kierunku jazdy, to funkcje, na które warto zwrócić uwagę. Dobrym wyznacznikiem standardów ergonomiczności jest certyfikacja od lekarzy i fizjoterapeutów, np. niemieckiego stowarzyszenia AGR. Fotelik Avionaut Pixel Pro 2.0 C. został pozytywnie zaopiniowany i otrzymał certyfikat AGR, również ze względu na ochronę kręgosłupa rodziców – jako najlżejszy fotelik dostępny na rynku. Najważniejsze oczywiście jest, żeby niezależnie od wieku, dzieci podróżowały w fotelikach, zamocowanych na tylnej kanapie samochodu, aż do osiągnięcia wymaganego wzrostu.

Samochodowy dress code, czyli bezpieczna wygoda

W kontekście zimowych podróży, nie można zapomnieć o właściwym ubiorze dzieci. W chłodne dni należy unikać ubierania maluchów w grube, puchowe kurtki i kombinezony, które mogą utrudniać prawidłowe dociągnięcie uprzęży i pasów fotelika. Zamiast tego, zaleca się okrywanie dzieci ciepłym kocem czy otulaczem, które zapewnią im zarówno ciepło, jak i bezpieczeństwo. W miarę możliwości i stosując się do przepisów drogowych, dobrze jest rozgrzać auto przed podróżą. Na dłuższą, zimową wyprawę można, dla większego komfortu, zdjąć buty dziecku, upewniając się, że ma ciepłe skarpety. W cieplejsze dni lepszym wyborem będą lekkie, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów, takich jak bawełna czy len, które umożliwią skórze oddychanie i pomogą w termoregulacji. Niezależnie od pory roku, zawsze dobrze wozić w aucie również ubrania na zmianę, mokre i suche chusteczki oraz kocyk i poduszkę.

Porządek to początek bezpieczeństwa

Podczas jazdy w samochodzie, wszystko powinno być odpowiednio zabezpieczone i pochowane do schowków i uchwytów. Wolno leżące przedmioty, takie jak butelki wody, kredki czy zabawki, w przypadku gwałtownego hamowania mogą stać się niebezpiecznymi pociskami. Dlatego wszystko, co może być potrzebne podczas podróży, należy schować do torby lub zabezpieczyć w schowkach samochodowych. Warto skorzystać z uchwytów do telefonów czy tabletów montowanych na zagłówkach, aby umilić najmłodszym jazdę z zachowaniem bezpieczeństwa i kontrolą czasu ekranowego.

Zachowaj apetyt na bezpieczeństwo, jedzenie może poczekać

Podczas ferii zimowych i długich podróży samochodem, głód i pragnienie często dają o sobie znać młodym podróżującym. Jednak wyjątkowo ważna jest zasada unikania jedzenia i picia podczas jazdy. Gwałtowne manewry lub nagłe hamowanie mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji jak zadławienie czy zachłyśnięcie się. Dlatego zaleca się planowanie przekąsek na czas postoju, co 2-3 godziny. Dziecko zaspokoi głód i rozprostuje nogi, a dorosły złapie siły na dalszą wymagającą, zimową jazdę.

Małe wiercipięty, czyli sztuka zachowania spokoju w drodze

Komfort podróżowania ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Dorośli, po kilku godzinach jazdy często sami mają dość podróży, tym łatwiej więc zrozumieć dzieci, które, gdy są niewygodnie usadzone, mogą stać się niespokojne i drażliwe, a stąd krótka droga do rozproszenia uwagi kierowcy. Dlatego też foteliki samochodowe powinny być wybierane z uwzględnieniem nie tylko bezpieczeństwa, ale i wygody dziecka. Nowoczesne foteliki oferują różne rozwiązania zapewniające komfort i odpowiednią pozycję, co jest ważne zarówno dla małych dzieci, jak i dla starszych, które podróżują już w ostatnich modelach fotelików. Przezorny zawsze ubezpieczony, a więc dobrze mieć w zanadrzu nieopatrzone wcześniej bajki, ciekawe słuchowiska i audiobooki. Wszelkiego rodzaju gry słowne, zagadki i wspólne śpiewanki również mogą okazać się pomocne w newralgicznych momentach z gatunku „kiedy dojedziemy?”.

Rozsądna jazda, czyli jak kierowca tworzy bezpieczną podróż

Ostatecznie jednak, najważniejszym aspektem bezpieczeństwa na drodze jest rozsądek i odpowiedzialne zachowanie kierowcy. Każdą podróż należy zacząć od sprawdzenia stanu opon (włącznie z oponami zimowymi) i poziomu płynów eksploatacyjnych. Zimą należy zawsze mieć w aucie skrobaczkę do szyb, miotełkę do odśnieżania i saperkę. W wysokich górach niezbędne mogą być też łańcuchy na koła. Niezależnie od pory roku należy sprawdzić czy mamy apteczkę pierwszej pomocy, homologowaną gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę odblaskową.

Większość wypadków drogowych wynika z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, nadmiernej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, jazdy na czerwonym świetle, nieustąpienia pierwszeństwa, używania telefonu podczas jazdy, zbyt małego odstępu między pojazdami, a także nietrzeźwości. W zimowych warunkach, gdy reakcja na nieprzewidziane sytuacje musi być jeszcze szybsza i precyzyjniejsza, odpowiedzialne zachowanie za kółkiem jest kluczowe.

W służbie bezpiecznych marzeń

Podsumowując, bezpieczna podróż podczas ferii zimowych wymaga szczególnej uwagi i przygotowania zarówno pojazdu, jak i samych podróżnych. Dbając o te zasady, możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom i pozwolić im bezpiecznie realizować zimowe marzenia. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze jest w naszych rękach i zależy od naszych decyzji i zachowań. Dlatego podróżujmy bezpiecznie – w odpowiednim foteliku, z właściwą prędkością, uwagą i zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do innych użytkowników drogi – zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i w drodze po największe dziecięce marzenia.