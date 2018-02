Bang & Olufsen prezentują moduł unowocześniający stare głośniki

Wielu z nas ma w domach bardzo dobre zestawy audio, których jedyną wada jest to, że zostały stworzone jeszcze przed wybuchem trendu na bezprzewodowe strumieniowanie muzyki. Żaden problem – na rynek trafił wzmacniacz Beocreate 4, który zamieni każde stare głośniki w nowoczesne cudeńko.

Beocreate 4 to niewielka płytka z podzespołami. Jej głównym zadaniem jest pełnienie funkcji wzmacniacza w starych głośnikach (B&O podaje jako przykład pochodzące z poprzedniego stulecia kolumny z serii BeoVox, ale urządzenie ma być uniwersalne), ale to nie jedyny sposób, w jaki można ją wykorzystać. W połączeniu z malutkim komputerem Raspberry Pi tworzy ona moduł bezprzewodowy, który można zamontować wewnątrz głośnika. Beocreate 4 to produkt z serii „zrób to sam”, którego samodzielna instalacja wymaga odrobiny specjalistycznej wiedzy.

Beocreate 4 powstało we współpracy z HiFiBerry, producentem kart dźwiękowych do systemu Raspberry Pi. Ma ono stanowić alternatywę dla Chromecasta – niektóre kolumny nie mają wystarczającej ilości wejść, żeby podłączyć urządzenie. Płytka kosztuje 630 PLN i jest dostępna na stronie internetowej HiFiBerry.