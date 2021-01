Apple uniemożliwia instalację części apek iOS na komputerach z czipem M1

Możliwość odpalenia aplikacji z iOS na urządzeniach z procesorem M1 to wisienka na apetycznym torcie, jakim są nowe układy Apple. Nie wszyscy deweloperzy zdecydowali się jednak na udostępnienie mobilnych apek w sklepie Mac App Store. Dotychczas istniały sposoby na ich instalację, ale teraz Apple na dobre uniemożliwiło ich wykorzystanie.

Chociaż procesor M1 obiecywał możliwość instalacji nieograniczonej liczby mobilnych aplikacji iOS na komputerach z macOS, w oficjalnym sklepie uruchomionym przez Apple zabrakło wielu popularnych programów. Okazało się jednak, że istnieje pewien sposób na ich instalację – jeśli użytkownik kupił daną apkę na swojego iPhone’a/iPada, a zatem posiadał niezbędne pliki instalacyjne w formacie IPA, mógł skorzystać z zewnętrznej aplikacji do ściągnięcia ich na urządzenie macOS. Po uruchomieniu programy instalowały się i otwierały bez problemu, chociaż nie wszystkie z nich były przystosowane do pracy na urządzeniu bez ekranu dotykowego.



Apple nie było zachwycone tym rozwojem wydarzeń i bardzo szybko zdecydowało się zablokować możliwość „nielegalnego” uruchamiania apek z iOS na macOS. Najnowsza wersja systemu operacyjnego, Big Sur 11.1, podczas próby ich instalacji wyświetla informację o błędzie. W deweloperskiej becie 11.2 pojawia się natomiast dokładniejsze wyjaśnienie, w luźnym tłumaczeniu brzmiące „aplikacja nie może zostać zainstalowana, ponieważ deweloper nie zdecydował się udostępnić jej na tej platformie”.



Głos w tej sprawie zabrali także twórcy iMazing, jednego z programów wykorzystywanych do pobierania apek z iOS. Podkreślili oni, że ich aplikacja służy przede wszystkim do celów archiwizacji i backupu, a nie instalowania programów na macOS wbrew woli ich deweloperów. Wśród „wielkich nieobecnych” w sklepie Mac App Store znalazły się takie tuzy, jak Netfix, Spotify czy Gmail. Niewykluczone, że ich deweloperzy wcale nie zapomnieli o użytkownikach systemu Apple, a po prostu pracują nad wersjami programu przystosowanymi do specyfiki macOS – czas pokaże, czy trafią one do sklepu z aplikacjami.