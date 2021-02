AirPodsy trzeciej generacji na przecieku

Pierwsza generacja AirPodsów była swego czasu obiektem niezliczonych memów i żartów. Słuchawki true wireless przeszły długą drogę od „EarPodów bez kabli” do funkcjonalnych urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Najnowsze przecieki wskazują, że ta ewolucja jeszcze nie dobiegła końca.

Zgodnie z towarzyszącymi im informacjami, zaprezentowane w sieci rendery przedstawiają nadchodzącą trzecią generację AirPodsów. Odświeżony model przypomina AirPodsy Pro – wkładki mają wymienne, silikonowe końcówki douszne i są mocniej wyprofilowane od obecnej generacji podstawowych słuchawek Apple, co pozwala stabilniej wsunąć je do uszu. Ich trzon jest krótki i stosunkowo gruby, co pasuje do malutkiego etui ładującego, które również widzimy na niektórych grafikach.



Oprócz wyglądu nowej wersji AirPodsów, przecieki przekazują nam także kilka intrygujących plotek na temat ich funkcjonalności. Raport opublikowany na stronie 52Audio, z której pochodzą rendery, wskazuje, że słuchawki mogą zostać wyposażone w system aktywnej redukcji szumów, a być może nawet w obsługę przestrzennego audio. Dotychczas obydwie te funkcje były dostępne jedynie w wersji Pro i w nausznym modelu Max, a nie w podstawowej wersji sprzętu.



Inne przecieki sugerują, że AirPodsy trzeciej generacji będą mogły dłużej pracować na jednym ładowaniu, a nowy procesor dźwięku zapewni im lepsze brzmienie. Plotki te będziemy mogli zweryfikować najprawdopodobniej już w marcu – wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Apple planuje kilka premier na przyszły miesiąc, a być może nawet zaprezentuje je na konferencji.