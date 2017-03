YouTube TV, czyli odpowiedź Google na telewizję kablową

Plotki o tym, że YouTube ma zamiar rozpocząć „nadawanie” regularnych kanałów telewizyjnych krążyły już od jakiegoś czasu, ale dopiero dzisiaj poznaliśmy usługę YouTube TV, która za 35 USD miesięcznie daje swoim użytkownikom dostęp do ponad 40 kanałów telewizyjnych.

Niestety usługa ta jest obecnie dostępna wyłącznie w USA i z tego co zapowiada Google długo się to nie zmieni. Warto jednak zauważyć, iż gigant streamingowy poszedł w końcu na otwartą wojnę z telewizją kablową, która powoli zaczyna odczuwać skutki rozwoju tego typu serwisów. W oferowanym pakiecie użytkownicy otrzymają dostęp do takich kanałów jak NBC, Syfy, Disney, Fox czy ESPN. Wszystkie te kanały będą mogły być oczywiście odbierane również na urządzeniach mobilnych, co jak twierdzi YouTube, jest głównym powodem zaistnienia tej usługi. Ponadto YouTube TV oferuje swoim subskrybentom możliwość „nagrywania” w chmurze wybranych programów i oglądania ich kiedy tylko będą mieli na to ochotę.