Transatlantyczny kabel światłowodowy Microsoftu i Facebooka

Rozwijająca się wciąż infrastruktura urządzeń wykorzystujących internet wymusza ciągłe zwiększanie się dostępnego transferu. Znacznym krokiem naprzód ma być przebiegający pod dnem Oceanu Atlantyckiego przewód światłowodowy Marea wykonany na zamówienie dwóch światowych gigantów: Microsoftu i Facebooka.

Światłowód połączył hiszpańską miejscowość Bilbao z Virginia Beach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Kabel ma długość ok. 6 500 km i znajduje się na głębokości 5 km pod dnem Atlantyku. Imponujące są jednak nie tylko wymiary zewnętrzne przedsięwzięcia, ale również jego potencjał – kabel charakteryzuje się możliwościami przesyłu do 160 TB/sek. a jego przepustowość może jeszcze ulec zwiększeniu. Dzięki podwójnemu zabezpieczeniu żył światłowodowych kabel jest odporny na niekorzystne działanie warunków środowiskowych.

Do czego wykorzystany zostanie przewód Marea? Na pewno przyspieszy on połączenia między Europą i Ameryką Północną. Microsoft planuje zwiększenie za jego pomocą swojego potencjału usług chmurowych, Facebook zaś jeszcze nie zdradził swojego planu. Na pewno poznamy go na początku przyszłego roku, kiedy to kabel zacznie przesyłać dane.