Tomb Raider w przeglądarce internetowej

Tomb Raider to klasyk lat 90., który pamięta niemal każdy gracz. Ta nostalgia była powodem, dla którego pewna grupa zapaleńców rozpoczęła prace nad odnowieniem pierwszych przygód Lary Croft. Projekt OpenTomb właśnie wydał na świat swój pierwszy owoc i jest to poziom City of Vilcabamba, w który możecie zagrać już teraz.

Co ciekawe zespół pracujący nad OpenTomb nie był w stanie dotrzeć do oryginalnego kodu gry, który należy do Square Enix. W związku z tym postanowili oni stworzyć całą grę od zera. Twórcy stworzyli swój własny silnik i napisali kod, który jest w stanie wykorzystać współczesne układy graficzne. Oczywiście całą zabawa w tym wypadku polega na idealnym odwzorowaniu poziomów z oryginalnej gry, co trzeba przyznać udało im się niezwykle dobrze.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że OpenTomb to niezwykle ambitny projekt, a poziom City of Vilcabamba, do którego link macie powyżej, to dopiero początek przygody.