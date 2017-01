TEST: Pioneer X-HM76D

Najnowsza mikro wieża marki Pioneer jest podręcznikowym przykładem potwierdzającym słuszność tezy, że rozmiar to nie wszystko. Na pierwszy rzut oka sprzęt ten wygląda dość niepozornie, nawet jeśli weźmie się pod uwagę jego stylowy, aczkolwiek dość minimalistyczny design.

Niezwykle kompaktowa jednostka centralna urządzenia skrywa w swej elegancko wykończonej obudowie całe mnóstwo interesujących komponentów, z których jako pierwszy uwagę przyciąga widoczny na przednim panelu odtwarzacz płyt oraz 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD, prezentujący pokaźną ilość informacji o odtwarzanej muzyce, włącznie z miniaturkami okładek albumów. Choć panel ten wygląda naprawdę nieźle, to o wiele lepsze wrażenie robią jednak inne komponenty tego maleństwa, na czele ze wzmacniaczem klasy D, układami obsługującymi ścieżki audio zapisane w praktycznie dowolnym formacie uznawanym przez zagorzałych audiofilów oraz modułami łączności bezprzewodowej. Te ostatnie elementy odgrywają w przypadku XHM76D bardzo znaczącą rolę, gdyż to właśnie dzięki nim urządzenie to umożliwia odsłuch muzyki strumieniowanej z wielu różnych źródeł z oczywistym uwzględnieniem wszystkich najpopularniejszych muzycznych serwisów streamingowych (m.in. Spotify, Tidal i Deezer). Jakość tak odtwarzanych piosenek jest bardzo przyzwoita, jednak w przypadku chęci raczenia się ścieżkami Hi-Res audio, trzeba skorzystać z wbudowanych portów USB/Ethernet, za pośrednictwem których można przesłać do wieży nagrania zapisane m.in. w plikach DSD o maksymalnej częstotliwości próbkowania równej aż 11,2 MHz.

Testowany produkt obsługuje również transmisję dźwięku za pośrednictwem Bluetooth oraz standardów zarezerwowanych dla urządzeń określonych marek, takich jak chociażby Apple AirPlay. Warto mieć też na względzie fakt, że po aktualizacji firmware’u wieża ta stanie się kompatybilna z nowym systemem Google Cast oraz będzie mogła stanowić element większej instalacji audio typu multiroom.

O ile funkcjonalność należy tu ocenić na piątkę z plusem, o tyle jakość brzmienia dobiegającego z głośników zasługuje na notę o oczko niższą. Owszem, dźwięk dobiegający z obu kolumienek jest zaskakująco donośny i cechuje się dużą wyrazistością, jednak przy mocniejszym podkręceniu głośności daje się odczuć lekką utratę szczegółowości w przypadku tonów niskich. Słuchając muzyki przy normalnych jak na mieszkanie w apartamentowcu/bloku ustawieniach głośności, owo zjawisko jest prawie niesłyszalne, ale z obowiązku trzeba napisać o jego występowaniu.

Mimo tego drobnego mankamentu, XHM76D jest bardzo dobrą opcją dla osoby chcącej kupić sobie porządnie grający niewielki system audio, oferujący możliwie jak największą funkcjonalność.

