Taśma Nimuno Loops to niezbędnik fana LEGO

Ludzkość ma wiele osiągnięć na swoim koncie. Udało nam się dolecieć na Księżyc, wynaleźć wiele ratujących życie lekarstw i przekonać miliony ludzi do ganiania po ulicach za wirtualnymi Pokemonami. Nic jednak nie może równać się z wynalezieniem LEGO. Teraz jednak ta zabawka idealna otrzyma dodatek, który, o ile to możliwe, uczyni z niej jeszcze bardziej wszechstronne narzędzie.

Taśma Nimuno Loops to genialne w swojej prostocie połączenie klocków LEGO i dwustronnej taśmy klejącej. Przywierająca do powierzchni powłoka trzyma się niemal każdego materiału, a wykonana z gumy „płytka” LEGO pozwala na przyłączenie do niej standardowych wyrobów duńskiego producenta. Dzięki temu możemy umieszczać nasze klocki już nie tylko na podłodze czy stole, ale również na drzwiach lodówki czy ścianach.

Oczywiście taśma ta nie jest oficjalnym i licencjonowanych wyrobem LEGO, ale bez najmniejszego problemu można ją łączyć z klockami tej firmy. Ponadto taśmę można ciąć zwykłymi nożyczkami i dopasowywać do kształtu powierzchni. Kiedy kampania crowdfundingowa startowała twórcy Nimuno Loops zakładali, że będzie im potrzebne zaledwie 8000 USD do wprowadzenia tego projektu w życie. W tej chwili licznik przekroczył już próg 680 ooo USD. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to być może już za kilka miesięcy każdy entuzjasta LEGO na świecie będzie miał jeszcze jeden powód do odkopania swoich starych klocków.