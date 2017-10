Sztuka wkracza do domu z telewizorem Samsung The Frame

The Frame to telewizor wykraczający poza standardowe rozwiązania, który można dopasować do każdego wnętrza. Dzięki The Frame my – jako widzowie – mamy możliwość obcowania ze sztuką i czerpania inspiracji każdego dnia, bez wychodzenia z domu. To telewizor do oglądania i sztuka do podziwiania!

Nowoczesna oprawa każdego wnętrza

Telewizor The Frame trudno odróżnić od obrazu nie tylko dzięki wyświetlanej w nim galerii dzieł sztuki czy też naszych zdjęć, lecz także za sprawą unikatowego wzornictwa. Oprócz klasycznej czarnej ramy, która imituje oprawę obrazu, do wyboru są jeszcze ramy w kolorze orzechowym, beżowym i białym. To pozwala dopasować The Frame do każdego wnętrza. Za sprawą specjalnych magnesów mocowanie i wymiana ram są szybkie i łatwe. Wrażenia wizualne potęguje wieszak No Gap, dzięki któremu telewizor można powiesić płasko przy samej ścianie, niczym kolejny obraz w naszej kolekcji. Ekran można także delikatnie odchylić lub pochylić, aby uzyskać komfortowy kąt podczas oglądania. Jak przystało na prawdziwie dzieło sztuki telewizor wyeksponujemy także na dedykowanej podstawie – stojaku Studio. Dopełnieniem walorów estetycznych jest niewidoczny przewód optyczny Invisible Connection, który łączy telewizor z modułem One Connect i pozwala uniknąć nieeleganckiej plątaniny kabli.

Yves Behar to znany i ceniony na całym świecie szwajcarski projektant, specjalizujący się we wzornictwie przemysłowym. To on nadał kształt telewizorowi Samsung The Frame, co jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość całego tego rozwiązania, które ściśle łączy technologię i sztukę.

– Istotą The Frame jest doświadczenie, jakie zapewnia ten telewizor. Pozwala on użytkownikom podziwiać dzieła sztuki z naturalną regulacją jasności obrazu w zależności od pory dnia. Wspólnie z Samsungiem zbudowaliśmy od podstaw każdy element tego telewizora, od samego sprzętu po platformę artystyczną. Na przykład interfejs użytkownika ma naśladować cyfrową przestrzeń dla sztuki, więc został zaprojektowany jako minimalistyczna i prosta galeria, w której najważniejsze są same dzieła – mówi Yves Behar.

Bogata funkcjonalność i technologia

Nie zapominajmy, że The Frame to nie tylko nowoczesne dzieło sztuki, lecz także – a może przede wszystkim – telewizor. Dzięki rozdzielczości 4K (UHD) ulubione filmy zobaczymy w pięknych i wyrazistych kolorach. Technologia HDR sprawia, że dostrzeżemy najdrobniejszy detal nawet w ciemnych lub jasnych scenach. Na użytkowników czeka też bogata oferta filmów, gier i aplikacji dostępna w ramach Smart TV. Zmianę Trybu Sztuka na Tryb TV oraz regulację ustawień bez problemu przeprowadzimy za pomocą pilota Smart Control lub swojego smartfona z aplikacją Smart View i z systemem Android lub iOS.

Prywatna galeria

Galeria Samsung Collection to kolekcja specjalnie wyselekcjonowanych dzieł sztuki, którą firma przygotowała dla użytkowników telewizora The Frame. Obecnie znajdziemy tam ponad 100 obrazów. Dzięki niej ekran w domowym salonie już nigdy nie będzie czarny. The Frame, kiedy nie jest użytkowany jako telewizor, może stać się obrazem, grafiką czy zdjęciem. Wystarczy włączyć tryb Art Mode (Tryb Sztuka). W Art Store dostępne są materiały pozyskane od najlepszych światowych galerii i partnerów, takich jak Muzeum Albertina, LUMAS, Magnum Photos, Saatchi Art i Sedition. Co więcej, możemy wykorzystać także nasze własne treści, takie jak np. zdjęcia. Dzięki temu największy ekran, jaki mamy w domu, zamieni się w wyjątkowy nośnik wspomnień. Jak w przypadku wszystkich produktów Samsung, obsługa jest łatwa i szybka. Dostępne zasoby i ustawienia możemy przeglądać i zmienić zarówno korzystając z pilota, jak również za pośrednictwem smartfona.

Działa, kiedy na niego patrzysz

Każde nowoczesne urządzenie powinno wiedzieć, kiedy jest potrzebne. Podobnie jest z telewizorem The Frame. Został on wyposażony w specjalnie zaprojektowany czujnik ruchu, dzięki któremu, jeśli nikogo nie ma w pokoju, pozostaje wyłączony. Jednak kiedy tylko użytkownik pojawia się w pobliżu, telewizor wyświetla wybrany obraz. Dodatkowo telewizor posiada czujnik światła, który automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia pomieszczenia. Dzięki temu efekt kolorów na obrazie – nawet w nocy – będzie naturalny i dopasowany do okoliczności.

Telewizor The Frame w tym tygodniu będzie już dostępny w wybranych sklepach Samsung Brand Store. Do wyboru są dwie przekątne ekranu: 55 i 65 cali.