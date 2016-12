Super Mario Run ma słabą ocenę w App Store

Super Mario Run to jedna z najważniejszych gier tego roku zarówno dla Apple jak i Nintendo. Tytuł ten był promowany silnie już od kilku miesięcy i w ubiegłym tygodniu trafił w końcu ekskluzywnie do sklepu App Store. Jak się jednak okazuje nie wszystkim przypadł do gustu hydraulik w swoim nowym wydaniu.

Gra Super Mario Run to pomimo wszystko zdecydowany sukces Nintendo. Tytuł ten w dniu premiery został pobrany 2,85 mln razy. Dla porównania Pokemon GO pobrano w tym samym czasie 900 tys. razy, choć trzeba szczerze przyznać, że hydraulik debiutował w 150 krajach jednocześnie, a gonitwa za Pokemonami inaugurowała fazami w różnych częściach świata.

Nowy tytuł Nintendo to z całą pewnością frajda dla wszystkich fanów Mario, którzy czekali na ten dzień od dawna. Niestety niektóry z nich nie polubili się z nowym systemem i stylem gry. Wiele osób narzeka na model rozgrywki gdzie Mario ślepo pędzi w prawą stronę zbierając gwiazdki. Sporym problemem jest również konieczność utrzymywania połączenia z internetem podczas gry, co twórcy tłumaczą koniecznością obrony przed piratami. Nie sposób również nie zwrócić uwagi na niezwykle wysoką cenę jak za tego typu grę, którą z całą pewnością ma usprawiedliwiać postać wąsatego hydraulika.

W tej chwili Super Mario Run ma ogólną ocenę na poziomie 2-2,5 gwiazdek, co jasno pokazuje, że pomimo komercyjnego sukcesu tytuł ten raczej nie podbije serc wszystkich graczy. Na pocieszenie każdy kto nie jest pewny tego zakupy może pobrać grę bez żadnych opłat i przejść trzy pierwsze poziomy za darmo. Jeśli po tym wasza nostalgia przegra potyczkę ze zdrowym rozsądkiem zawsze możecie odinstalować tytuł i cieszyć się życiem bez poczucia krzywdy.