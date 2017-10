Nowy system wsparcia na Twitch

Coraz więcej osób decyduje się na zamianę swojego hobby w źródło utrzymania. W przypadku streamerów na Twitchu było to nieco utrudnione – nie do końca wiadomo było, kiedy kanał zdobył popularność wystarczającą do podpisania umowy z serwisem, zaś brak łatwego dostępu do danych statystycznych utrudniał decydowanie o kształcie kanału. Teraz ma się to zmienić.

Najnowsza aktualizacja Twitcha została wzbogacona o szereg funkcji, za pomocą których początkujący streamerzy mogą łatwiej zarządzać swoim kanałem. Najważniejszą nowością jest system osiągnięć, który pozwala w łatwy sposób sprawdzić, ilu widzów subskrybowało kanał i ilu oglądających przybyło w ostatnim czasie. To nie koniec – po każdym streamie Twitch wygeneruje dla użytkownika specjalny zestaw statystyk, który poinformuje o tym, jaka grupa docelowa jest najbardziej zainteresowana kanałem. Jeśli oglądalność wzrasta, gdy strumieniujemy np. RTS-y, a gwałtownie spada przy strzelankach, właściciel kanału będzie mógł wyeliminować te drugie ze swojego programu i skupić się na lepiej przyjętych propozycjach.

Jeśli wśród streamerów na Twitchu są również twoi znajomi, będziesz mógł teraz łatwo przekazać im swoich widzów za pomocą zautomatyzowanej opcji /raid. „Raidowanie” innych kanałów będzie podlegało moderacji – właściciel kanału będzie mógł w ostateczności nawet zablokować nagły napływ użytkowników, jeśli będzie podejrzewał, że chcą oni zepsuć zabawę innym widzom. Wszystkie te zmiany zostaną wprowadzone w listopadzie. Może będzie to dobry moment, aby rozpocząć swoją przygodę na Twitchu?