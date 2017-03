Nowa karta NVIDIA GTX 1080 Ti zaprezentowana na targach GDC

Firma NVIDIA zaprezentowała na trwających obecnie targach GDC 2017 najmocniejszą kartę graficzną jaką do tej pory stworzyła. GeForce GTX 1080 Ti to prawdziwy kombajn, któremu nie oprze się żadna gra.

Na konferencji CEO firmy NVIDIA Jen-Hsun Huang przedstawił światu kartę graficzną GTX 1080 Ti, która jeśli wierzyć jego zapewnieniom jest o 35 procent wydajniejsza niż jej poprzednik. Model ten otrzymał 11 GB pamięci GDDR5X i trafi na sklepowe półki już 10 marca. Co ciekawe NVIDIA twierdzi, że ich nowy produkt jest mocniejsza nawet od zaprezentowanej pod koniec 2016 roku karty dla profesjonalistów Titan X. To co może również ucieszyć osoby szukające dobrej okazji to fakt, że zeszłoroczny model GTX 1080 ma teraz dostać niższą cenę. Z kolei GTX 1080 Ti ma kosztować około 700 USD, radzić sobie z wirtualną rzeczywistością i grami w jakości 4K lub nawet 5K HDR.