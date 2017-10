Nawiguj bezpiecznie z Play – 6 zasad bezpiecznego korzystania z nawigacji w smartfonie

Nawigacja w telefonie to genialny w swej prostocie wynalazek. Pozwala nam bez trudu dojechać do nieznanego miejsca, ominąć korek czy znaleźć objazd, gdy jakaś ulica została odcięta z powodu remontu, a nawet zidentyfikować najbliższą stację benzynową lub restaurację. Czasem jednak zapominamy, że korzystając z nawigacji w smartfonie powinniśmy stosować się do określonych zasad bezpieczeństwa. Brak uchwytu lub jego umieszczenie w złym miejscu, ustawianie trasy w trakcie jazdy, sprawdzanie alternatywnych tras bez zatrzymywania się – to tylko kilka przewinień, które mogą grozić kolizją drogową lub po prostu mandatem. To dlatego eksperci Nawigacji w Play oraz Komendy Głównej Policji stworzyli spis zasad bezpiecznego korzystania z nawigacji w telefonie.

„Według naszych danych stale rośnie liczba osób korzystających z nawigacji w smartfonie” – mówi Adam Mikoś, odpowiadający za aplikację smartfonową Nawigacja Play by NaviExpert. „Kierowcy doceniają fakt, że Nawigacja Play bazuje na stale aktualizowanych danych, co pozwala nie tylko monitorować korki, ale także konieczne zmiany w trasie wynikające np. z remontów. Chcielibyśmy jednak, żeby korzystali oni z dobrodziejstw nawigacji w sposób odpowiedzialny”.

Korzystając z nawigacji w smartfonie powinniśmy pamiętać, że obowiązują nas podobne ograniczenia, jak w przypadku korzystania z niego, jako z telefonu.

„Jak wynika z policyjnych statystyk, jedną z przyczyn wypadków jest niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami oraz niewłaściwa koncentracja podczas jazdy” – mówi mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. „To dlatego każdy kierowca powinien być świadomy tego, jak niebezpieczne w skutkach jest pisanie sms-ów, przeglądanie portali społecznościowych czy rozmowa przez telefon bez zestawu głośnomówiącego w trakcie jazdy samochodem. Za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Przede wszystkim jednak nieodpowiedzialne korzystanie z telefonu grozi wypadkiem drogowym – kontynuuje

Z tego właśnie powodu Play we współpracy z Komendą Główną Policji opracował 5 prostych zasad bezpiecznego korzystania z nawigacji w smartfonie, które każdy kierowca powinien sobie przyswoić. By było je łatwiej zapamiętać przygotował także praktyczną infografikę.

1. Zamontuj smartfon w aucie tak, by nie ograniczał widoczności

Ważne, aby nawigacja została umieszczona w bezpiecznym miejscu. W każdym samochodzie będzie to zapewne nieco inne miejsce, jednak zasada jest prosta: smartfon powinien znaleźć się w polu widzenia kierowcy, jednak nigdy nie powinien ograniczać widoczności. Jeśli zostanie umieszczony na przedniej szybie, to powinien znajdować się jak najniżej. Najbezpieczniejszym miejscem będzie lewy, dolny róg. Jeśli nie jest to możliwe, to alternatywą będzie środek szyby, ale także na samym dole. Należy tez unikać umieszczenia smartfonu w polu poduszek powietrznych – ich gwałtowne otwarcie w razie wypadku może spowodować, że uderzy on z ogromną siłą w kierowcę lub pasażera. Kabel ładujący zabezpiecz tak, aby nie zasłaniał widoczności, ani też nie mógł się przypadkowo zaplątać w drążek biegu lub kierownicę.

2. Zwróć uwagę na to, czy smartfon i uchwyt są zamontowane w stabilny sposób.

Na uchwycie do smartfonu nie warto oszczędzać. Jeśli będzie niestabilny, to może stworzyć niepotrzebne zagrożenie na drodze. Nagłe oderwanie się uchwytu od szyby lub wypadnięcie z niego komórki często powoduje u kierowcy bezwarunkowy odruch, by po nie sięgnąć. Skutki oderwania wzroku od drogi nawet na tak krótką chwilę, jaka jest potrzeba by odnaleźć smartfon na podłodze, mogą być tragiczne.

3. Wyznacz trasę przed uruchomieniem auta.

Nawet jeśli jesteś mistrzem kierownicy (lub tak ci się wydaje) pamiętaj, że podzielność uwagi bywa złudna i może mieć poważne konsekwencje. Jeśli prowadzisz, to skup się na tym, co na drodze, a nie na wyszukiwaniu ulicy, wpisywaniu miast Pamiętaj, by trasę wyznaczyć przed uruchomieniem samochodu i ruszeniem.

4. Nie zmieniaj trasy w trakcie jazdy.

Czasami sytuacja na drodze wymusza na nas konieczność zmiany wybranej wcześniej trasy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, zrób to, ale w bezpieczny sposób. Zatrzymaj się na chwile na poboczu lub poproś współpasażera, by zrobił to za ciebie.

5. Korzystaj ze wskazówek głosowych.

Są dużo bezpieczniejsze, niż śledzenie trasy przez cały czas. W Nawigacji w Play masz do wyboru nie tylko standardowego nawigatora. Możesz także skorzystać z wskazówek Wiedźmina, a nawet zaciągającej z amerykańska Dżoany lub mówiącego gwarą Instruktora ze Śląska. Aplikacja daje ci możliwość zmiany częstotliwość komunikatów, a także zwiększania głośności nawigatora, tak by dobrze słyszeć jego komendy. Ta funkcja ogranicza częste spoglądanie na ekran i pozwala w pełni koncentrować się na jeździe.

6. Pamiętaj, że korzystanie z nawigacji nie zwalnia z myślenia.

Nawigacja to jedynie pomocne narzędzie, dlatego zawsze najpierw patrz na znaki drogowe, a dopiero potem kieruj się jej wskazaniami. Pozwoli ci to uniknąć kolizji drogowej lub mandatu.

Zasady korzystania z Nawigacji Play by Navi Expert

Dane aplikacji (mapy, trasy, dźwięki) przetwarzane są w trybie online, więc do korzystania z nawigacji niezbędna jest transmisja danych. Jednak klienci Play nie ponoszą opłat za transfer danych podczas korzystania z aplikacji na terenie Polski. Po aktywacji usługi przez miesiąc można ją testować za darmo, a potem podjąć decyzję, czy chcemy kontynuować korzystanie z niej. Jeśli tak, to opłata miesięczna w wysokości 13,99 zł doliczona zostanie do rachunku za telefon. Usługa jest dostępna dla Abonentów i Użytkowników wszystkich ofert Play. Aby aktywować usługę, wyślij SMS o treści „START” na numer 230.

Trasy omijające korki

Z Nawigacją Play oszczędzasz czas, bo nie stoisz w korkach. Nawigacja korzysta z informacji o ruchu drogowym. Dane są na bieżąco zbierane od kierowców i dotyczą tego, jak szybko można pokonać poszczególne odcinki dróg. Jeśli na jakimś odcinku aplikacja wykrywa korek lub niższą prędkość – wytycza trasę alternatywną i omija ten odcinek drogi.

Codziennie aktualizowane mapy

Mapy Nawigacja Play uwzględniają aktualne remonty i nowe inwestycje, dzięki czemu podróżujesz zawsze optymalną trasą. Jak to możliwe? Wytyczając trasę korzystasz z map aktualizowanych online, a nie zapisanych w telefonie. Nie musisz więc dokonywać samodzielnych aktualizacji, by być zawsze na bieżąco.

Baza użytecznych miejsc i ciekawych wydarzeń

Jesteś zawsze na bieżąco, bo masz dostęp do aktualizowanej bazy ponad 400 tys. użytecznych miejsc i wydarzeń (tzw. punktów POI) zlokalizowanych na mapie. Wybierasz interesującą Cię pozycję i nawigujesz prosto do celu.

Komiwojażer

Usługa Komiwojażer optymalizuje kolejność odwiedzania poszczególnych miejsc na trasach wielopunktowych na podstawie odległości między nimi oraz aktualnych danych o ruchu drogowym. Dzięki tej usłudze wytyczane trasy uwzględniają czas, jaki planujemy spędzić w danym miejscu oraz przedział czasu, w jakim chcemy dotrzeć do konkretnych punktów.