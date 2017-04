Master & Dynamic MA770 to głośnik z betonu

Renomowany producent sprzętu audio, firma Master & Dynamic, która znana jest między innymi z wykorzystywania wysokiej jakości materiałów w konstrukcji swoich produktów poszła tym razem na całość i przygotowała bezprzewodowy głośnik MA770, którego obudowa została wykonana z betonu.

Głośnik Master & Dynamic MA770 różni się od swojej bezprzewodowej konkurencji głównie swoją betonową obudową, która sprawia, że całość waży ponad 15 kg. W środku znajdziemy dwa 4-calowe woofery wykonane z kevlaru i 1,5-calowe tytanowe tweetery, które zasila 100-watowy wzmacniacz klasy D. Nowy model otrzymał również wsparcie dla technologii Chromecast, ma łączność Bluetooth i standardowy port audio. Z oczywistych względów raczej nie zabierzecie tego głośnika ze sobą w plener, ale z całą pewnością będzie on ciekawym dodatkiem w waszym salonie.

Firma Master & Dynamic wyjaśniła, iż specjalny beton, z którego wykonano obudowę MA770 ma za zadanie pochłaniać wibracje. Dzięki temu nawet jeśli rozkręcimy nasz głośnik do maksimum to będzie on wibrował dużo słabiej niż produkty zabudowane plastikiem lub drewnem. Z uwagi na charakter tego produktu i jego designera (Sir David Adjaye) raczej niewiele osób zdecyduje się na postawienie rzeczonego betonowego klocka dźwięku w swoim mieszkaniu. Ci, którzy jednak nie wyobrażają sobie swojego życia bez MA770 będą musieli wyłożyć około 7 200 PLN.