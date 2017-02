Luksusowe audio

Wycieczka po magicznej krainie muzycznego luksusu, gdzie zmysł słuchu zaspokajany jest równie dobrze, co zmysł wzroku. Oto 10 sprzętów audio, na które niewielu może sobie pozwolić, a na które każdy z nas zasługuje…

Dan D’Agostino Momentum Lifestyle

Dan D’Agostino to legendarna postać w świecie producentów high-endowego sprzętu audio. W 1980 roku założył firmę Krell i prowadził ją z licznymi sukcesami przez wiele lat, zaś kilka lat temu zdecydował się na stworzenie marki sygnowanej swym własnym nazwiskiem. Jakość produktów obu tych firm stała zawsze na nadzwyczajnie wysokim poziomie, czego dowodem jest chociażby Momentum Lifestyle – olśniewająco wyglądający wzmacniacz z wejściami analogowymi i cyfrowymi, opcjami przewodowej/bezprzewodowej łączności z siecią oraz zestawem zaawansowanych podzespołów zamkniętych w tej monumentalnej obudowie.

285 000 PLN, www.absolutesounds.com

Audio Research Reference 750SE

High-endowy design? Luksusowe materiały wykończeniowe? Znakomita wydajność pracy? Reference 750SE spełnia wszystkie z tych warunków, oferując wzmocnienie 750 W. Warto jednak pamiętać, że to urządzenie typu mono, więc przy jego zakupie lepiej od razu wziąć dwie sztuki.

170 000 PLN, www.horn.pl

TechDAS Air Force III

Gramofon w cenie nowego samochodu średniej klasy? Czemu nie, zwłaszcza jeśli wygląda tak kosmicznie, jak flagowy model japońskiej firmy TechDAS. Choć na pierwszy rzut oka Air Force III można pomylić z jakimś transformersem lub eksponatem muzeum niekonwencjonalnego designu, to w jego szalonym wzornictwie tkwi głęboki sens oraz idąca za nim funkcjonalność. Słowo „Air” w nazwie nie wzięło się tutaj z przypadku, to właśnie powietrze odpowiedzialne jest tutaj za działanie wielu aspektów gramofonu. Przykładem jego zastosowań jest system powietrznej amortyzacji oraz próżniowa pompa wpływająca na optymalną stabilizację całej konstrukcji.

89 000 PLN, www.highfidelity.pl

Magico Ultimate III

No dobra, może mało kto jest w stanie pozwolić sobie na wydanie nań trzech baniek, ale mimo to Magico Ultimate III są obecnie prawdopodobnie najlepszymi kolumnami na świecie. Jeśli czyta nas właśnie jakiś szejk lub inna osoba o równie zasobnym stanie konta, to pragniemy poinformować o konieczności wynajęcia porządnej firmy kurierskiej – każda z kolumn waży bowiem aż 363 kg i skrywa w swej obudowie cztery przetworniki wraz z 15-calowym głośnikiem basowym. Bycie audiofilem to ciężki kawałek chleba…

3 000 000 PLN za parę, www.absolutesounds.com

Bowers & Wilkins 800 D3

Dla osób obeznanych z branżą audio, nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że produkty marki Bowers & Wilkins nie należą do najtańszych. Mimo swej ceny oferują jednak luksusowe wzornictwo oraz rewelacyjną jakość brzmieniowych doznań, czego przykładem są widoczne powyżej kolumny.

67 500 PLN, www.tophifi.pl

Wilson Audio Alexx

Gdy pierwszy raz spogląda się na ten sprzęt, to trudno jest odnieść wrażenie, że ma się do czynienia z podłogową kolumną. Futurystyczny design modelu Alexx jest jednak tylko jedną spośród wielu jego nietuzinkowych cech, co nie powinno specjalnie dziwić, mając na uwadze cenę tego produktu. Opracowana przez firmę Wilson Audio specjalna geometria przetworników, ma za zadanie zapewnić najszerszy możliwy dynamiczny zakres średniego pasma częstotliwości, podczas gdy duet potężnych wooferów troszczy się o odpowiednio mocne brzmienie tonów niskich.

540 000 PLN, www.absolutesounds.com

Pryma 01

W chwili obecnej to chyba jedne z najbardziej ekstrawaganckich i zarazem bajecznie luksusowych słuchawek dostępnych na naszym rynku. Niepowtarzalny design opiera się tutaj na charakterystycznym kształcie pałąka, przypominającego pasek z klamrą, oraz użyciu ekskluzywnych materiałów wykończeniowych, wśród których prym wiedzie skóra Bottega Veneta, miedź oraz wytrzymała stal nierdzewna. Oczywiście model ten brzmi równie świetnie co wygląda, o co zatroszczyli się inżynierowie dźwięku pracujący dla firmy Sonus Faber. Cena? A kto tam by się nią przejmował, toż to prawdziwe dzieło sztuki!

Od 2 300 PLN, www.horn.pl

Astell&Kern AK380

Jeśli jesteś w stu procentach pewny, że chcesz korzystać w podróży z najlepszego dostępnego na rynku mobilnego odtwarzacza pików Hi-res audio, to patrzysz właśnie na obiekt twojego pożądania. Flagowy model marki Astell&Kern może pochwalić się futurystyczną obudową wyprodukowaną z 1,7-kilogramowego kawałka miedzi, w środku której umieszczono high-endowe komponenty (m.in. dwa przetworniki DAC AKM AK4490), oferujące natywne wsparcie dla ścieżek w maksymalnej jakości 32-bit/384 kHz. Z takim cackiem wzbudzisz olbrzymią zazdrość u każdego audiofila.

17 000 PLN, www.mp3store.pl

Sonus Faber Sf16

Vicenza, Włochy. To właśnie tam mieści się siedziba firmy Sonus Faber, która słynie z tworzenia pięknych, niespecjalnie tanich i zarazem niesłychanie oryginalnie wyglądających urządzeń audio klasy premium. Choć Sf16 jest pierwszym produktem tej marki oferującym obsługę technologii bezprzewodowej transmisji dźwięku, to mimo to i tak warto było czekać na jego debiut – już pierwsze uruchomienie połączone z obserwacją wysuwających się z boku drewnianej obudowy stereofonicznych głośników, daje poczucie obcowania z prawdziwym dziełem sztuki, jakie zapisze się złotymi zgłoskami w historii technologicznego designu.

45 000 PLN, www.horn.pl

Devialet Gold Phantom

To tajemniczo wyglądające urządzenie jest niczym innym, jak bezprzewodowym głośnikiem o oszałamiającej mocy 4500 W, dzięki której potrafi emitować dźwięk o głośności aż 108 dB. Takich parametrów mógłby pozazdrościć mu niejeden sprzęt nagłaśniający wykorzystywany na rockowych koncertach.

12 000 PLN, www.tophifi.pl