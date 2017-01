Dla nikogo nie powinno być niespodzianką, że na pchełkach dołączanych do smartfona nie ma co polegać, dlatego też zaraz po jego zakupie od razu powinno się zacząć rozglądać za jakimiś porządnej klasy słuchawkami.

Z racji swej ściśle określonej charakterystyki, modele douszne znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy korzystanie z wielkich słuchawek nagłownych wiąże się z brakiem komfortu lub nie jest postrzegane jako przejaw dobrego wychowania. Zanim jednak przejdziemy do sedna tematu tego artykułu, ustalmy jednak, co dokładnie rozumiemy pod pojęciem słuchawek dousznych. Według nas termin ten w ogóle nie powinien dotyczyć tzw. pchełek, czyli modeli wkładanych wyłącznie do zewnętrznej części małżowiny ucha – pierwszym z brzegu przykładem tej grupy mogą być białe słuchawki dołączane do iPoda. Urządzenia o takiej konstrukcji bardzo kiepsko radzą sobie z blokowaniem szumów dobiegających z zewnątrz i nierzadko zbudowane są tak, że przy nawet lekkim pociągnięciu przewodu, mają tendencję do wysuwania się z ucha.

Jakie więc modele można nazwać dousznymi? Odpowiedź jest prosta – te, które zostały zaprojektowane w sposób wymuszający wepchnięcie ich głęboko do kanału ucha, czyli popularne dokanałówki. Tego typu słuchawki bardzo często wyposażane są w końcówki wykonane ze specjalnego silikonu lub pianki, które szczelnie zatykają ucho i dostarczają dźwięk bezpośrednio do jego bębenków. Taka budowa zapewnia wysoki poziom izolacji od odgłosów otoczenia i pozwala odciąć się od dźwięków świata zewnętrznego, np. podczas jazdy komunikacją miejską. Warto mieć również na uwadze, że wysokiej klasy dokanałówki bardzo dobrze sprawdzają się również w domu i po podpięciu ich do wzmacniacza słuchawkowego lub systemu hi-fi są w stanie dostarczyć naprawdę porządne brzmienie.

Decyzja o kupnie słuchawek dousznych przychodzi łatwo. Schody zaczynają się w momencie, gdy zaczynamy przeglądać oferty i dochodzi do nas, że oferty czołowych producentów są mocno zróżnicowane, a przedział cenowy dostępnych modeli jest wprost ogromny.

Ruszamy na zakupy



Wielu z kupujących zadaje sobie w tym momencie pytanie: „Czy wkładane do uszu kawałki plastiku różnią się na tyle, że nie można z marszu kupić jakiegoś uniwersalnego modelu?” Nie trzeba być Sherlockiem, by zorientować się o przyczynach stojących za tak bogatą rynkową ofertą. Słuchawki posiadają różne kształty i rozmiary, mogą korzystać z zupełnie odmiennych rodzajów przetworników oraz potrafią (lub nie) współpracować z urządzeniami działającymi w oparciu o określony system operacyjny.

Przykładowo, tańsze modele dokanałówek takie jak Monster Clarity HD In-Ear posiadają przetworniki dynamiczne, które pokrywają cały zakres częstotliwości. W znacznie droższych modelach pokroju JAYS q-JAYS można z kolei spotkać nowoczesne zbalansowane przetworniki armaturowe, zdolne do nadzwyczajnie wiernej reprodukcji dźwięków z określonej części pasma. Przedstawiciele drugiej z ww. wymienionych grup słuchawek bardzo często korzystają z kilku par takich przetworników, co w naturalny sposób polepsza jakość dźwięku, ale także znacznie podwyższa cenę danego produktu. Modele z tradycyjnymi przetwornikami dynamicznymi kosztują znacznie mniej i są nieco bardziej wytrzymałe, ale nie potrafią zaoferować tak szczegółowego brzmienia, jak ich drożsi kuzyni.

Gdy kupujemy jakiekolwiek urządzenie audio, największą uwagę przykładamy z reguły do jakości generowanego przez niego dźwięku. W przypadku słuchawek czynnik ten również ma najważniejsze znaczenie i nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem jeśli napiszemy, że przed nabyciem określonego modelu najlepiej byłoby udać się do salonu audio i na własnych uszach przekonać się o możliwościach upatrzonego sprzętu. W tym celu najlepiej jest zabrać odtwarzacz z utworami z najczęściej słuchanych przez nas gatunków, ponieważ podczas testowego odsłuchu upewnimy się, czy dane słuchawki odpowiednio dobrze radzą sobie z naszą ulubioną muzyką.

Przy zakupie takich urządzeń warto zwracać uwagę na czas działania baterii.

Powiedzmy, że ktoś uwielbia słuchać dubstepu i innych gatunków, w których dominującym elementem są tony niskie. W takiej sytuacji powinno się szukać słuchawek z zakresem pasma przenoszenia rozpoczynającym się od jak najmniejszej wartości. Dobrym przykładem może być tutaj model ATH-CKX9iS marki Audio-Technica, obsługujący dźwięki w paśmie od 5 do 25 000 Hz.

Będąc przy temacie basów koniecznie trzeba nadmienić, że w przypadku dokanałówek ich jakość jest w dużej mierze uzależniona od tego, jak szczelnie zatknięte są w uszach końcówki słuchawek. Między innymi z tego właśnie powodu spora część producentów sprzedaje swoje urządzenia z zestawem wymiennych końcówek. W przypadku większości modeli są one wykonane z silikonu, ale od czasu do czasu można też znaleźć słuchawki wyposażone w końcówki ze specjalnej pianki, która jest w stanie samodzielnie dopasować się do kształtu wewnętrznej części ucha.

Odpowiednie dobranie rozmiaru końcówki jest ważne z trzech powodów. Pierwszym jest wspomniana wcześniej jakość basów, drugi stanowi kwestia komfortu podczas codziennego użytkowania urządzenia. Trzecim jest fakt, że wybór dobrze pasującej do ucha końcówki odgrywa duże znaczenie w temacie izolacji od szumów, jakie dobiegają do nas z otoczenia.

Jaki model wybrać?



Dobre słuchawki douszne nie muszą kosztować kroci, gdyż porządnej klasy modele ze średniej półki cenowej można nabyć już za kwotę w przedziale 200-300 PLN. Wśród przykładowych produktów zasługujących na uwagę wymienić można np. model Yamaha EPH-R52 lub Audio-Technica ATH-CKX9iS. Pierwszy z nich posiada bardzo kompaktową konstrukcję umożliwiającą przeciągnięcie przewodu zarówno nad, jak i pod uchem. We wnętrzu obudowy znajdują się zaś 8-milimetrowe przetworniki, które pomimo swych niewielkich rozmiarów generują bardzo donośny dźwięk. ATH-CKX9iS są z kolei nieco większe od słuchawek marki Yamaha, posiadają o ponad połowę większe przetworniki i są wyposażone w zaczepy pomocne w pewniejszym zamocowaniu słuchawki w małżowinie usznej. Z grupy niedrogich słuchawek najciekawiej wypada naszym zdaniem model Clarity HD In-Ear marki Monster. Przy cenie wynoszącej 200 PLN kosztuje on o stówkę mniej niż dwa poprzednie modele, ale mimo to oferuje wyśmienitą jakość dźwięku, posiada płaski nie plączący się przewód i jest sprzedawany z praktycznym pokrowcem. Każdy z wymienionych modeli został też oczywiście wyposażony we wbudowanego w kabel pilota, współpracującego z urządzeniami działającymi w oparciu o systemy iOS i Android.

Kolejną grupę słuchawek dokanałowych stanowią modele, które ze sprzętem będącym źródłem dźwięku komunikują się za pomocą technologii Bluetooth. Są one nieco droższe od wymienionych wcześniej produktów, ale za to oferują znacznie większy komfort użytkowania powodowany w głównej mierze przez brak plączących się kabli. Przy zakupie takich urządzeń warto zwracać uwagę na czas działania baterii – lepiej jest dopłacić nieco więcej, niż nabyć model, który rozładuje się po trzech godzinach odsłuchu.

Spośród słuchawek Bluetooth dobrze wypadają takie modele jak Monster Clarity Mobile BT, Monster Roc SuperSlim czy ATH-ANC40BT stworzony przez firmę Audio-Technica. Clarity Mobile BT oferuje chyba najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości i przy cenie równej 400 PLN jest bardzo ciekawym sprzętem dla osób chcących posiadać porządnie grające bezprzewodowe słuchawki. Roc SuperSlim należą do zupełnie innego przedziału cenowego (ich cena to 850 PLN), ale jest to spowodowane solidnie wykonaną konstrukcją odporną na działanie potu oraz zapewniającą wysoki poziom izolacji akustycznej. Model ten jest wręcz stworzony dla osób prowadzących aktywny tryb życia i posiada wyrazisty design, w którego projektowaniu pomagał (podobno) sam Cristiano Ronaldo. Nazwisko gwiazdy futbolu nie jest potrzebne do reklamowania najlepszych bezprzewodowych dokanałówek, jakimi w opinii naszej redakcji są ATH-ANC40BT. Ich wspaniałość związana jest z faktem, że to jedne z niewielu dostępnych na rynku bezprzewodowych słuchawek wyposażonych w technologię aktywnej redukcji szumów. Dodajmy do tego wyjątkowo przyzwoitą jakość generowanego brzmienia oraz wytrzymałą konstrukcję, a otrzymamy model godny zainteresowania każdego, kto dostaje drgawek na samą myśl o konieczności walki z plączącymi się przewodami.

Jeśli nie mamy ograniczonego budżetu, możemy pokusić się o zakup słuchawek, które poza rewelacyjnym brzmieniem mogą się również pochwalić konstrukcją wykonaną z materiałów klasy premium oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Wśród high-endowych dokanałówek wart zainteresowania jest z pewnością model Grado GR10 (cena ok. 1 600 PLN), do którego wykończenia użyto ślicznie prezentującej się zielonej miedzi. GR10 posiada też znakomite końcówki – oferują one użytkownikowi wysoki poziom komfortu, pozwalający zapomnieć o tym, że w uszach w ogóle znajduje się jakieś ciało obce. Za znacznie mniejsze pieniądze można nabyć model C5 S2 marki Bowers & Wilkins, uchodzący za jedne z najlepszych dokanałówek, jakie może sobie sprawić osoba słuchająca muzyki z iUrządzeń. Mocną stroną tego produktu jest jego pomysłowy design – z obudowy wtyczki wyprowadzony jest bowiem elastyczny przewód w kształcie niewielkiej pętelki, pozwalający na bardzo stabilne zamocowanie słuchawki w uchu.

Tytuł najwspanialszych bezprzewodowych słuchawek należy się w naszym odczuciu modelowi q-JAYS marki JAYS. Jego cena (1 400 PLN) robi ogromne wrażenie, ale jeśli tylko ktoś nie wzbrania się przed wydaniem takiej kwoty na dokanałówki, to za te pieniądze otrzyma mnóstwo technologicznych dobroci oraz brzmienie, jakiego na próżno szukać w innych tego typu słuchawkach. Siła q-JAYS tkwi w tym, że zostały one wyposażone w nowoczesne zbalansowane przetworniki armaturowe, które odpowiedzialne są za wierne odtwarzanie dźwięków z określonego zakresu pasma częstotliwości. Model ten posiada też możliwość łatwego odkręcenia przewodu i sprzedawany jest z przebogatym zestawem akcesoriów, obejmującym pakiet końcówek oraz trzy kable z pilotami kompatybilnymi z trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi.

Który model warto dodać do listy zakupów?

Ekipa tworząca ten portal składa się z ludzi posiadających zgoła odmienne gusta muzyczne. Mamy tu fana ciężkiego gitarowego grania, ktoś inny delektuje się spokojnym jazzem, jeszcze inny nie może wytrzymać bez codziennej dawki drum & bassu. Mając na względzie ten fakt, dość trudno było nam dojść do konsensusu odnośnie wyboru słuchawek zdolnych zaoferować brzmienie jak najbardziej odpowiadające gustom każdego z nas. Ostatecznie wypracowaliśmy jednak kompromis, którego efektem jest całkiem obiektywne zestawienie najlepszych modeli w trzech uzgodnionych wspólnie kategoriach.

ZE ŚREDNIEJ PÓŁKI CENOWEJ | Monster Clarity HD In-Ear

Są znakomitą propozycją dla osób, które relatywnie niskim kosztem chcą nabyć porządne słuchawki. Model ten oferuje bardzo donośne brzmienie ze świetnymi basami i posiada uniwersalnego pilota przystosowanego do współpracy z każdym smartfonem. W zestawie znajduje się także przydatny pokrowiec oraz kilka wtyczek. 200 PLN, www.horn.pl

BEZPRZEWODOWE | Audio-technica ATH-ANC40BT

Wśród słuchawek dousznych komunikujących się ze źródłem dźwięku za pośrednictwem Bluetooth najciekawiej wypada model ATH-ANC40BT. Poza porządnie grającymi przetwornikami, produkt Audio-Technica posiada wbudowanego pilota oraz rzadko spotykaną w tej klasie słuchawek technologię aktywnej redukcji szumów, która na naładowanej baterii może działać 8 godzin. 670 PLN, www.tophifi.pl

HIGH-ENDOWE | JAYS q-JAYS

Najnowsze dokanałówki JAYS są jednymi z najbardziej zaawansowanych słuchawek dousznych na świecie i zarazem najmniejszym dostępnym w sklepach modelem z wymiennymi przewodami posiadającymi wbudowane piloty współpracujące z różnymi systemami operacyjnymi. W obudowach q-Jays kryją się przetworniki obsługujące dźwięk o paśmie przenoszenia 5 – 20 000 Hz. 1 700 PLN, www.horn.pl