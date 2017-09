Kieszonkowa gitara elektroniczna

Transport instrumentów muzycznych to dość trudna sprawa, w szczególności, gdy akurat nie masz dostępu do profesjonalnych usług transportowych. Taki np. flet poprzeczny przeniesiesz z łatwością, ale nawet z dość przenośnymi instrumentami takimi, jak gitara czy keyboard może być gorzej. Chyba, że zaopatrzysz się w ich kieszonkowe wersje.

Jammy to nietypowo wyglądająca elektroniczna (nie elektryczna!) gitara wyposażona w pięć progów. Gra się na niej właściwie tak samo, jak na każdej innej gitarze, jednak niewielki rozmiar wymusił kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. Aby zmienić oktawę należy wysunąć gryf z pudła – w pełnej formie ma on długość 30 cm, co i tak wydaje się śmiesznie krótkie. Instrument może przesyłać dźwięk bezpośrednio do sparowanych z nim słuchawek lub wzmacniacza bez konieczności zastosowania smartfona czy tableta.

Urządzenie ma być wyposażone w szereg opcji do gry solo lub z wirtualnym zespołem. Dźwięk gitary można dostosowywać do potrzeb – można grać na niej zarówko akustyczne ballady jak i heavymetalowe kawałki. Twórca gadżetu, studio designowe RnD64, nie podało jeszcze dokładnej daty premiery Jammy (ma ona trafić do konsumentów w tym roku) ani ceny. Jeśli interesuje cię ten instrument, możesz zapisać się do newslettera producenta – subskrybenci najprawdopodobniej będą mogli liczyć na specjalną promocję.