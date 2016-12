iRobot Roomba 966, czyli pogromca kurzu

Marka iRobot na dobre zadomowiła się w kraju nad Wisłą, gdzie sukcesywnie od kilku lat rozmieszcza swoje roboty sprzątające. Dziś do wspomnianego kontyngentu dołącza robot odkurzający iRobot Roomba 966, którego protoplastą jest najbardziej zaawansowany robot w historii marki – Roomba 980. Podczas procesu tworzenia inżynierowie iRobot garściami czerpali ze sprawdzonych rozwiązań, które charakteryzowały kolejne serie oraz dodali wiele innowacyjnych rozwiązań.

Seria 900, do której należy model 966, to inteligencja objawiająca się w systemie poruszania robota. Technologia wizualnej lokalizacji oraz mapowania (vSLAM) skryta we wnętrzu robota optymalizuje jego pracę oraz sposób manewrowania. Roomba 966 podobnie jak model 980 tworzy własną mapę pomieszczenia. W praktyce oznacza to, że potrafi interpretować otoczenie, w którym się znajduje i dostosowywać swoją pracę do panujących warunków na polu bitwy. Ten niepozorny pogromca kurzu jest niezwykle efektywny w walce z wszelkimi zabrudzeniami nawet tymi, które skrzętnie starają się ukryć przed okiem jego kamery. Kiedy jednak chcemy, aby podczas naszej nieobecności na podłodze panował wyłącznie ład i porządek wówczas możemy ustawić harmonogram pracy na każdy dzień tygodnia bądź włączyć robota zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej iRobot HOME. Aplikacja ta to swoiste centrum dowodzenia, gdzie zbierane są informacje o bieżącej pracy oraz aktualnym stanie urządzenia. W ustawieniach dokonać możemy odpowiedniego wyboru arsenału do walki z brudem jak np. podwójny przebieg sprzątania czy czyszczenie przy krawędziach. Mamy wówczas pewność, że żaden kurz się nie uchowa, nawet ten skryty pod meblami czy łóżkiem, które stanowi swoistą enklawę dla zmutowanych istot powstałych z połączenia kurzu, zabrudzeń, włosów oraz sierści.

Niebagatelny wpływ na skuteczność iRobota Roomba 966 ma system AeroForce składający się m.in. z przeciwbieżnie obracających się gumowych szczotek, które radzą sobie z włosami oraz sierścią zwierząt. Wspomagany jest on systemem Dirt Detect 2, który uzbrojony w czujniki akustyczne oraz optyczne potrafi więcej uwagi poświęcić miejscom bardziej zabrudzonym. Roomba 966 to niezłomny pogromca, który niezmordowany pracuje nawet do 75 minut. Jeżeli po tym czasie uzna, że powierzone mu zadanie nie zostało wykonane należycie, zapamięta swoją ostatnią pozycję, aby po naładowaniu akumulatora ponownie powrócić do walki.

W opakowaniu oprócz robota odkurzającego iRobot Roomba 966 znajdziemy również stację dokującą, wirtualną ścianę Dual Mode wraz z bateriami oraz dodatkowy filtr. Model ten dostępny jest na stronie www.irobot.pl w sugerowanej cenie 3 999 PLN.