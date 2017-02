Alcatel A5 to smartfon idealny na festiwal techno

Marka Alcatel nigdy nie zabłysnęła niczym wyjątkowym i nawet w latach swoje świetności ginęła w cieniu Nokii, Motoroli czy Siemensa. Jak się jednak okazuje Alcatel na targach MWC 2017 postanowił nas oświecić (dosłownie i w przenośni) nowym modele A5 z interaktywną nakładką z ekranem LED.

Alcatel A5 to przeciętny smartfon z nieprzeciętnym pomysłem zamontowanym na jego plecach. Twórcy tego urządzenia postanowili przyciągnąć naszą uwagę interaktywnym ekranem LED, który wyświetla wszystkie kolory tęczy. Zamontowana z tyłu nakładka reaguje kiedy otrzymujemy wiadomość czy połączenie. Możemy ustawić różne kolory dla konkretnych kontaktów i zmieniać barwy w zależności od naszego nastroju. Obudowa będzie również pulsowała wraz z muzyką jaką akurat słuchamy na naszym urządzeniu i zmieni swoją barwę jeśli mocno potrząśniemy naszym A5. Co poza tym oferuje ten model? Nie ma to w zasadzie znaczenia, ale znajdziemy tu łączność 4G, Androida 6.0 Marshmallow, wyświetlacz 5,2 cala 720p, 2 GB RAM, baterię 2800 mAh, 16 GB pamięci wewnętrznej, slot na kartę microSD, aparat 8 Mpix z tylu i 5 Mpix z przodu. Alcatel A5 będzie dostępny już maju i będzie kosztował około 199 EUR.