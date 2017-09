AI autonomicznej Tesli z udziałem AMD?

Autonomiczne samochody budzą wiele emocji i obaw. Aby technologia była bezpieczna i użyteczna potrzebne są najwyższe standardy bezpieczeństwa. Tesla – marka, która w przeszłości nieraz wspominała o pracach nad autonomicznymi pojazdami – właśnie pracuje nad specjalnym systemem AI, najprawdopodobniej współpracując przy tym z AMD.

Nikogo nie powinno zdziwić, że Tesla pracuje nad autorskim systemem sztucznej inteligencji do samochodów autonomicznych – w krótkiej historii inteligentnych pojazdów zdarzyło się już wystarczająco wiele wypadków, by twórcy dogłębnie przekonali się o tym, jak ważny jest system AI dobrej jakości. Wyjaśnia to również pogłoski o współpracy z AMD, jednym z wiodących producentów procesorów i kart graficznych na świecie. Prace nad podzespołem AI są podobno w dość zaawansowanej fazie, a pierwsze testy mają odbyć się już wkrótce.

Przedstawiciele zarówno Tesli, jak i AMD są dość powściągliwi w udzielaniu komentarzy na temat zakresu współpracy i specyfikacji nowego systemu. Nic dziwnego – jeśli rzeczywiście nowy podzespół AI ma być tak zaawansowany, że wejście pojazdów autonomicznych na rynek byłoby kwestią lat, dawałby on Tesli ogromną przewagę nad wszystkimi konkurentami. Co ciekawe, wcześniej Tesla współpracowała z NVIDIĄ, głównym konkurentem AMD na rynku GPU – obecny w pojazdach marki Autopilot wykorzystuje moc obliczeniową kart graficznych NVIDII.