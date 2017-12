Co zrobić ze starym sprzętem elektronicznym?

Nie wszystkie sprzęty, z których nie korzystasz, muszą od razu iść na zmarnowanie. Smartfony sprzed kilku sezonów ze sprawnymi kamerami mogą posłużyć do stworzenia domowego systemu CCTV. Wystarczy zainstalować na nich aplikację IP Webcam (wersja pro dostępna jest w Sklepie Play za 12,08 PLN) i przekierować nagrywanie materiału na starego laptopa z zainstalowanym darmowym oprogramowaniem iSpy. Jest to jednak rozwiązanie czasochłonne i wymagające technologicznej żyłki.

Jeśli nie czujesz się na siłach, aby stworzyć system kamer bezpieczeństwa ze starych smartfonów, możesz zastanowić się nad ich sprzedażą w serwisach aukcyjnych, na przykład na Allegro. Pamiętaj, że takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej w przypadku telefonów w dobrym stanie – owszem, mogą znaleźć się nabywcy zainteresowani smartfonem z pękniętym wyświetlaczem lub obluzowanym gniazdem słuchawkowym, ale należą oni do rzadkości. Uszkodzony sprzęt możesz oddać do skupu telefonów używanych, nie oferują one jednak zbyt wysokich cen za sprzęt. Sprzęt elektroniczny, którego nie sprzedasz, koniecznie oddaj do specjalistycznego punktu zbiórki. Dzięki temu masz pewność, że nie zanieczyszczasz środowiska.

Istnieje jeszcze jedna opcja, która wymaga nieco więcej zaangażowania. Sprzęt dobrej jakości warto jest przekazać na cele charytatywne. Niestety, w Polsce brak jest aktualnie zorganizowanych akcji zbiórki starego sprzętu dla domów dziecka czy ognisk pomocy – możesz przekazać go jednak na własną rękę.

Pamiętaj, żeby przed pozbyciem się sprzętu elektronicznego, usunąć z niego wszystkie dane. Samo przywracanie ustawień fabrycznych może okazać się niewystarczające – na Androidzie koniecznie pamiętaj o ręcznym „odczepieniu” swojego konta Google!