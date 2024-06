Wydajne ANC i nawet 90 godzin pracy na jednym ładowaniu

Audio-Technica zaprezentowała nowe słuchawki bezprzewodowe. Model ATH-S300BT – bo o nim mowa – cechuje się rekordowym dla japońskiego producenta czasem pracy na baterii, który wynosi imponujące 90 godzin. Ponadto na pokładzie znalazło się hybrydowe ANC, dzięki czemu wystarczy po prostu założyć słuchawki, by przenieść się do prywatnego świata wysokiej jakości dźwięku.

ATH-S300BT zapewniają swobodę słuchania muzyki w dowolnym miejscu. Świetnie sprawdzają się tak podczas długich podróży, jak i codziennych dojazdów do pracy. I oczywiście w samej pracy. To zasługa wyjątkowo długiej żywotności baterii, która wynosi do 90 godzin ciągłej pracy z wyłączonym ANC i do 60 godzin po aktywacji tego trybu. Producent wyposażył słuchawki także w technologię szybkiego ładowania. Już trzy minuty wystarczą, by znowu cieszyć się muzyką przez około 2,5 godziny.

Oprócz wspomnianego już hybrydowego ANC, nowe słuchawki Audio-Techniki oferują również funkcję hear through, która umożliwia wygodne nasłuchiwania odgłosów otoczenia. Ponadto urządzenie wyposażono w zaawansowany mikrofon, zapewniający krystalicznie czystą jakość rozmów. Pracą ATH-S300BT można sterować tak za pomocą przycisków umieszczonych na nausznikach, jak i korzystając z asystentów głosowych Siri i Google. Ponadto słuchawki mają funkcję multiparowania, która pozwala połączyć je z dwoma źródłami jednocześnie i błyskawicznie się między nimi przełączać. W zestawie nie zabrakło również opcjonalnego przewodu z wbudowanym mikrofonem i przyciskami sterowania.

ATH-S300BT odznaczają się wyrównanym, szczegółowym brzmieniem. Dbają o to zaawansowane przetworniki o średnicy 40 mm, które z wysoką precyzją reprodukują nawet najdrobniejsze detale zaszyte w utworach. Ale nowe słuchawki Audio-Techniki świetnie sprawdzają się również podczas oglądania filmów i grania w gry. To zasługa trybu niskiej latencji, który skutecznie minimalizuje opóźnienia. Długi czas pracy ATH-S300BT idzie w parze z wygodą ich używania. Lekka konstrukcja i ergonomiczne nauszniki pozwalają skoncentrować się wyłącznie na muzyce. Ponadto: słuchawki można błyskawicznie złożyć, przez co łatwo znaleźć dla nich miejsce w plecaku czy torebce.

Na uwagę zasługuje również eleganckie, stylowe wykończenie z charakterystycznym marmurowym wzorem terazzo. Pojawia się on w obu wersjach kolorystycznych – czarnej i beżowej.

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Audio-Technica ATH-S300BT będą dostępne już w lipcu tego roku.