Wrzesień 2025, 9/2025

Nowy sezon, nowe rytuały. Wrzesień kiedyś pachniał szkolnymi podręcznikami, świeżo otwartym zeszytem i obietnicą porządku, który zwykle rozpadał się po tygodniu. Dziś pachnie raczej nowym smartfonem, jeszcze ciepłym po wyjęciu z pudełka, tapicerką w samochodzie, który nie potrzebuje kropli benzyny, albo jest jak szelest folii z głośnika, który już jutro stanie się twoim codziennym kompanem. To właśnie o tych rytuałach piszę w tym numerze.

Bo technologia dawno przestała być tylko narzędziem. Stała się częścią codzienności, stylem życia, pretekstem do nowych początków. Sprawdzam, jaki jest nowy Lexus ES i jak podróżuje się BMW iX M70, jak brzmienie potrafi zmienić zwykły wieczór dzięki przenośnym głośnikom Bluetooth, i dlaczego ramka Samsunga na ścianie skrywa coś więcej niż ładny obraz. Dorzucam też wyprawkę na powrót do szkoły, w której zeszyt i długopis ustępują miejsca laptopom, powerbankom i aplikacjom.

Wrzesień nie jest już tylko początkiem roku szkolnego. To reset, nowa energia i pretekst, żeby zacząć inaczej. Może to też najlepszy moment, by pozwolić sobie na odrobinę świeżości – kupić coś, co naprawdę ułatwia dzień, albo sprawić sobie gadżet, który wprowadzi w życie trochę radości i chaosu zarazem.

Przejrzyj numer tutaj.