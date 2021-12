Wentylator od Razera… dla graczy mobilnych

Razer właśnie rozszerzył swoją ofertę gadżetów dla graczy mobilnych w raczej niespodziewany sposób. Razer Phone Cooler Chroma to wentylator do chłodzenia podzespołów telefonu w trakcie grania, oczywiście z obowiązkowym podświetleniem.

Wentylator dostępny będzie w dwóch wersjach. Ta pierwsza, uniwersalna, przymocowywana jest do telefonu za pomocą klamry. Jeśli dysponujemy urządzeniem kompatybilnym z technologią MagSafe, możemy natomiast wybrać specjalną, magnetyczną edycję – wystarczy przyłożyć Phone Cooler Chroma do tylnej części iPhone’a, a gadżet sam ustawi się w optymalnej pozycji do chłodzenia smartfona.

Wewnątrz wentylatora znajdziemy pojedynczy wiatrak o maksymalnej prędkości pracy 6400 obrotów na minutę, termoelektryczny układ chłodzący oraz wykonany z aluminium radiator, pasywnie odprowadzający ciepło z telefonu. Urządzenie nie posiada wbudowanej baterii, co oznacza, że do skorzystania z niego niezbędne jest źródło energii; do zasilania wykorzystywany jest port USB-C. Zamiast tego, do dyspozycji otrzymamy podświetlenie RGB, którym możemy sterować przez Bluetooth.

Razer Phone Cooler Chroma dostępny jest już na stronie internetowej producenta. Obydwie wersje, z MagSafe i klamrą, zostały wycenione na 60 USD (ok. 245 PLN).