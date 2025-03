Nowości Roborock i wiosenne promocje – oszczędności sięgające nawet 2220 zł

Wraz z nadejściem wiosny Roborock przygotował wyjątkową ofertę promocyjną na swoje najnowsze i sprawdzone modele robotów sprzątających oraz odkurzaczy pionowych. W ramach akcji rabatowej, obowiązującej do 6 kwietnia, ceny urządzeń zostały obniżone nawet o 2220 zł! To doskonała okazja, by wyposażyć dom w zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zapewnią perfekcyjną czystość i zaoszczędzą czas na sprzątaniu.

Do sprzedaży w Polsce trafiają właśnie najnowsze modele Roborock, które od razu objęte zostały wiosenną promocją:

Roborock Saros 10 – flagowy model z systemem RetractSense, siłą ssania 22 000 Pa i technologią mopowania VibraRise 4.0. Cena promocyjna: 5399 zł (rabat 300 zł).

Oprócz nowości, Roborock oferuje również atrakcyjne obniżki na swoje popularne modele:

Qrevo Edge – z wielofunkcyjną stacją dokującą 3.0, ssaniem 18 500 Pa i szczotką boczną FlexiArm. Cena po rabacie 4429 zł (zniżka 2220 zł!).

Promocje na powyższe modele obowiązują do 31 marca 2025 r.