UNIQLO i KAWS łączą siły w zimowej kolekcji pełnej koloru

UNIQLO zaprezentowało KAWS WINTER – pierwszą kolekcję dzianin stworzoną z KAWS-em w ramach jego nowej roli Artist in Residence. Linia, dostępna od 27 listopada, łączy charakterystyczne motywy artysty (XX oraz ikonę COMPANION) z minimalistycznym, komfortowym LifeWear.

Kolorowa, świąteczna paleta – czerwień, zieleń i żółć – przeplata się tu z miękkimi, wysokiej jakości tkaninami. Wśród propozycji dla dorosłych znajdziemy swetry z kaszmiru i wełny jagnięcej oraz akcesoria HEATTECH: czapki, szaliki i rękawiczki. Z kolei linia dziecięca bazuje na przyjemnej w dotyku przędzy Souffle Yarn, ułatwiając tworzenie kompletnych, spójnych stylizacji.

„Uwielbiam swetry UNIQLO i chciałem przygotować kolekcję codziennych, komfortowych ubrań na zimowe miesiące” – podkreśla KAWS, od lat współpracujący z marką. Jako pierwszy Artist in Residence będzie wspierał filozofię LifeWear – Art for All, współtworząc projekty i uczestnicząc w globalnych wydarzeniach UNIQLO.

Elementy kolekcji KAWS WINTER

Dla dorosłych:

– Kaszmirowy sweter z okrągłym dekoltem (3 kolory)

– Sweter z wełny jagnięcej (4 kolory)

– Czapka, szalik i rękawiczki HEATTECH (po 4 kolory)

Dla dzieci:

– Sweter Souffle Yarn (3 kolory)

– Czapka, komin i mitenki HEATTECH Souffle Yarn (3 kolory)

Kolekcja jest dostępna w sklepach stacjonarnych UNIQLO oraz online na uniqlo.com. Przegląd produktów znajdziesz także na oficjalnej stronie: https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/cp/kaws-winter