Tommy Hilfiger ogłosił powrót marki TOMMY HILFIGER na Metaverse Fashion Week – MVFW – tygodniu mody zorganizowanym w metawersum platformy Decentraland. Od 28 do 31 marca marka będzie przedstawiać publiczności MVFW unikalne wirtualne wydarzenia poświęcone modzie, sztuce i innowacjom. TOMMY HILFIGER współpracuje z liderami metamody: platformą DRESSX i artystą Vinnie Hagerem. Ich celem jest zainspirowanie użytkowników do wyrażania własnych osobowości w cyfrowym świecie. Przedstawione zostaną również wirtualne ubrania i limitowane edycje kolekcjonerskich tokenów NFT.

„Od zawsze napędza mnie pasja do łączenia ludzi przez wspólne doświadczanie mody, sztuki, muzyki i świata showbiznesu” – mówi Tommy Hilfiger. „Dziś metawersum i Web3 dają nowe, potężne metody, by to robić. Wirtualny świat wykracza poza wszelkie marzenia, jakie miałem, zakładając swoją markę prawie 40 lat temu. Tworzymy wirtualne wydarzenia, szukamy nowych miejsc dla naszych cyfrowych kolekcji i poznajemy społeczności, zaangażowane w zupełnie nową formę świata mody”.

Czterodniowy udział marki TOMMY HILFIGER podczas MVFW rozgrywa się wokół wirtualnego monumentu TH Monogram w Decentralandzie. Program wydarzeń obejmuje konkurs projektowania przy udziale sztucznej inteligencji – organizowany we współpracy z DRESSX – gościnny udział artysty Web3 Vinniego Hagera oraz inne wciągające doświadczenia, inspirowane amerykańskim dziedzictwem marki. Plan i grywalizacja udziału TOMMY HILFIGER w Metawersowym Tygodniu Mody zostały opracowane wspólnie z Sawhorse – uznanymi architektami interaktywnych technologii.

Dzień 1, 28 marca

Uczestnikom MVFW i globalnej publiczności zostanie przedstawiony konkurs projektowy TOMMY HILFIGER AI. Społeczność będzie miała trzy dni na zaprojektowanie i zgłoszenie własnej wirtualnej interpretacji klasycznego stylu preppy. Zwycięzcy otrzymają od DRESSX usługę przekształcenia projektów w kolekcjonerskie cyfrowe produkty, filtr rozszerzonej rzeczywistości i wirtualne ubrania – gotowe do noszenia przez awatary platformy Decentraland. DRESSX to największy na świecie sklep z modą cyfrową, który posiada wyjątkowe doświadczenie w łączeniu technologii, designu i stylu.

Dzień 2, 29 marca

Artysta Vinnie Hager przejmie monolit TH Monogram i pokryje budowlę swoimi wzorami w kultowych kolorach Tommy’ego: czerwonym, białym i niebieskim. W tej strefie wyświetlane będą animacje, które pozwolą odwiedzającym na eksplorację, zabawę i komunikację między realnym i wirtualnym światem. Podczas kameralnego procesu tworzenia projektu powstaną kolekcjonerskie tokeny NFT, które będą dostępne do kupienia.

Dzień 3, 30 marca

Monument stanie się cyfrową reprodukcją People’s Place, pierwszego sklepu Tommy’ego Hilfigera, który projektant otworzył w Nowym Jorku w 1969 r. Miejsce to było stworzone dla ludzi z różnych środowisk, którzy mogli spotykać się i wspólnie doświadczać sztuki, muzyki, mody i popkultury. Klasyki stylu preppy z aktualnych kolekcji TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS zostaną zaprezentowane jako wysokiej rozdzielczości wirtualne ubrania na platformach DRESSX i Decentraland. Będzie można odblokować je poprzez przymierzalnie w technologii rozszerzonej rzeczywistości AR.

Dzień 4, 31 marca

Ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu projektowania AI, wybrani przez samego Tommy’ego Hilfigera. Cyfrowe produkty kolekcjonerskie, utworzone przez DRESSX, w kwietniu będą dostępne do kupienia na ich platformie. Udział TOMMY HILFIGER w tygodniu mody platformy Decentraland jest następstwem dotychczasowej obecności marki w metawersum: uruchomienia „Wyspy Tommy’ego” w grze Animal Crossing w 2020 roku, wieloletniego partnerstwa z platformą Roblox od 2021 roku, uruchomienia społeczności graczy Team Tommy w 2022 r. oraz debiutu wiosennej kolekcji marki na zeszłorocznym, pierwszym Metaverse Fashion Week.