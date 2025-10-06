The Smashing Pumpkins świętują 30-lecie Mellon Collie And The Infinite Sadness

Trzy dekady po premierze jednego z najważniejszych albumów lat 90., The Smashing Pumpkins wracają z wyjątkowym wydawnictwem. 21 listopada 2025 roku ukaże się jubileuszowa edycja Mellon Collie And The Infinite Sadness (30th Anniversary Deluxe Edition), rozszerzona o 80 minut niepublikowanych wcześniej nagrań koncertowych z trasy Infinite Sadness Tour z 1996 roku.

Nowe wydanie trafi do serwisów streamingowych, a także ukaże się w formatach 4CD deluxe, 4CD SHM-CD z zapiskami Billy’ego Corgana oraz w ekskluzywnym winylowym boxie (6LP). Ten ostatni zestaw to prawdziwy skarb dla kolekcjonerów – oprócz albumu i koncertowych nagrań znajdzie się w nim księga esejów Corgana, zestaw kart tarota, siedem grafik oraz welurowe etui z materiałową torbą.

Promocję wznowienia rozpoczęło koncertowe wykonanie „Geek U.S.A.”, dostępne już na platformach streamingowych. „Odzyskanie nagrań z ostatniej dużej trasy w oryginalnym składzie było dla mnie aktem miłości, ale też czymś słodko-gorzkim. W 1996 roku, gdy się rozpadliśmy, już nigdy nie byliśmy tacy sami. Na tych taśmach słychać surową moc i wiarę, która nas wtedy niosła” – wspomina Billy Corgan.

Album Mellon Collie And The Infinite Sadness, wydany 24 października 1995 roku, wyniósł zespół na szczyt światowego rocka. Dwupłytowe arcydzieło przyniosło przeboje „1979”, „Tonight, Tonight”, „Zero” czy „Bullet With Butterfly Wings”, zdobyło siedem nominacji do Grammy i w USA osiągnęło status diamentowej płyty. Dziś uznawane jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii alternatywnego rocka.

Świętowanie rocznicy nie kończy się jednak na reedycji. Pod koniec listopada Corgan zaprezentuje w rodzinnej Lyric Opera of Chicago cykl koncertów „A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness” – siedem wieczorów (21–30 listopada), podczas których utwory zespołu zabrzmią w nowych, orkiestrowych aranżacjach przygotowanych z dyrygentem Jamesem Lowe’em. Wystąpią także sopranistka Sydney Mancasola, mezzosopranistka Zoie Reams, tenor Dominick Chenes i baryton Edward Parks, a za kostiumy odpowiada duet House of Gilles – Gilles Mendel i Chloé Mendel Corgan.

Dopełnieniem obchodów jest nietypowa współpraca z luksusową marką Vosges Haut-Chocolat. Wspólnie z Corganem przygotowano limitowany zestaw „The Mellon Collie Sessions”, zawierający sześć tabliczek inspirowanych utworami z albumu. „Zero” łączy ciemną czekoladę i herbatę Lapsang Souchong, „Tonight, Tonight” – wegańską białą czekoladę z matchą Electric Blue, a „1979” – precle, pianki i chrupki ryżowe w 72% ciemnej czekoladzie.

Po serii ambitnych projektów – od rock opery „ATUM” po reedycję Machiny – jubileusz Mellon Collie And The Infinite Sadness stanowi dla The Smashing Pumpkins symboliczne domknięcie epoki i hołd dla albumu, który zdefiniował całe pokolenie.