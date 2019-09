The Frame: ponad 1200 dzieł sztuki dostępnych w Art Store

The Frame, jako koncept telewizora, który jednocześnie stanowi nowoczesną platformę dostępu do sztuki, cały czas ewoluuje. Podczas targów IFA dowiedzieliśmy się, że kolekcja dostępna w ramach sklepu ze sztuką, czyli Samsung Art Store, wzbogaciła się o kolejne dzieła – jest ich już ponad 1200. Wśród nowości znajdziemy prace artystów z Polski i Chile.

Telewizor The Frame w wyjątkowy sposób łączy technologię i sztukę. W tym roku został wzbogacony w matrycę QLED, co zapewnia jeszcze doskonalsze odwzorowanie kolorów i wyższą jasność. A Tryb Sztuka – po skończonym seansie – przeobrazi ten największy w domu ekran w ulubiony obraz, grafikę czy zdjęcie, które staną się prawdziwą ozdobą każdego salonu.

W dedykowanej strefie The Frame, podczas targów IFA 2019 w Berlinie, odwiedzający mogli skorzystać z interaktywnej animacji, w ramach której prezentowane były wybrane obrazy ze światowych galerii, takich jak Saatchi Art, Städel Museum czy Lumas.

W ramach instalacji, poszczególne kolekcje automatycznie wyświetlały się w galerii stworzonej z telewizorów The Frame – wystarczyło przerzucić stronę w interaktywnym albumie.

Nowości w Art Store

Wraz z wprowadzeniem pierwszej generacji telewizora The Frame w 2017 roku Samsung zapowiedział, że lista dostępnych w ramach sklepu ze sztuką – Art Store – dzieł, stale będzie wzbogacana. Podczas targów IFA dowiedzieliśmy się, że do kolekcji dołączyły kolejne prace. Teraz do wyboru jest już ponad 1200 pozycji.

Wśród nowości znalazły się prace dwójki polskich artystów. „Sunlight of Frankfurt” (2016), „Gradient_Frankfurt” (2015) oraz „Scyscrapers-Frankfurt” (2012) to obrazy Natalii Rozmus, które pochodzą z kolekcji Frankfurters – inspirowanej tym niemieckim miastem. W Art Store znajdziemy teraz także utrzymany w odcieniach czerni i bieli obraz Marka Pękacza – „Mustang X-files” (2014).

Od 1 października w kolekcji zostaną także udostępnione prace chilijskich artystów, wśród których są Alberto Montt, Catalina Rojas, Karin Barrera, Mari Grisanti i Verónica Doerner. To kolejni twórcy z Ameryki Łacińskiej, którzy zyskali możliwość zaprezentowania swojej twórczości na telewizorze The Frame.

Sztuka w abonamencie

Kiedyś, aby zobaczyć ulubione arcydzieła malarstwa, musieliśmy czekać w długich kolejkach, ustawiających się przed najpopularniejszymi światowymi galeriami. Dziś, za sprawą telewizora The Frame, sztuka stała się przystępniejsza niż kiedykolwiek. Dedykowany sklep ze sztuką Samsung Art Store nie tylko daje nam dostęp do ogromnego dziedzictwa, ale także pozwala zdecydować czy chcemy zakupić pojedyncze, wybrane dzieło, które na stałe wpisze się w wystrój naszego wnętrza, czy może wolimy zyskać nieograniczony dostęp do wszystkich kolekcji w ramach miesięcznego abonamentu w cenie około 22 złote.

Galeria na miarę naszych czasów

W przypadku sztuki, liczy się każdy szczegół, dlatego The Frame pozwala na personalizację na wielu poziomach. Oprócz klasycznej grafitowej ramy telewizora, możemy dokupić wymienne ramki w czterech kolorach: orzechowym, czarnym, beżowym i białym. Dopasujemy je z łatwością do obudowy za pomocą magnetycznych zaczepów. Podczas targów IFA, Samsung pokazał także koncepty nowych ramek w niezwykłych kolorach: butelkowej zieleni, bordowym, granatowym oraz delikatnego różu.

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z użytkowania The Frame posiada specjalnie zaprojektowany detektor ruchu, dzięki któremu telewizor przejdzie w tryb uśpienia, jeśli przez dłuższą chwilę nie wykryje ruchu w pomieszczeniu. Posiada także czujnik światła, który automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia w pomieszczeniu. Dzięki temu wyświetlane dzieła zawsze będą idealnie dostosowane do warunków, w jakich są prezentowane.