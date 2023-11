The Beatles 1962-1966 (Red) i 1967-1970 (Blue) już dostępne

Rozszerzone i zremiksowane kultowe albumy The Beatles – 1962-1966 („The Red Album”) i 1967-1970 („The Blue Album”) – po raz pierwszy w całości w prawdziwym stereo i Dolby Atmos! Wydawnictwa są już dostępne w sklepach oraz serwisach cyfrowych.

Na rynek trafiły wznowienia kompilacji nagrań The Beatles z lat 1962-1966 („The Red Album”) i 1967-1970 („The Blue Album”) wydane przez Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. pod szyldem „2023 Edition”. Odkąd 50 lat temu pojawiły się ich pierwotne wersje, wydawnictwa te wprowadzały w muzykę The Beatles kolejne pokolenia słuchaczy. Teraz tracklisty obu kompilacji zostały rozszerzone, a wszystkie utwory zmiksowano w prawdziwym stereo i Dolby Atmos. Nowe wydania 4CD oraz 180-gramowe 6LP doczekały się łączonych wydań w slipcase’ach. Brytyjska wersja singla Love Me Do rozpoczyna teraz Red, a na Blue”trafił najnowszy, znakomicie przyjęty singiel Now And Then, dzięki czemu obie przekrojowe kompilacje stały się kompletne.

Red wzbogaciło się o 12 dodatkowych utworów. Wśród nich znajdziemy m.in. jedne z najwcześniejszych piosenek George’a Harrisona, jak również covery hitów r&b i rock’n’rollowych w wykonaniu The Beatles, które miały ogromny wpływ na twórczość zespołu. Blue to z kolei 9 nowych utworów, w tym Blackbird, Glass Onion oraz nowa, ostatnia piosenka The Beatles – Now and Then.

Miksy stereo wykorzystano w wydaniach: cyfrowym, w streamingu, w wersjach 2CD oraz 180-gramowych 3LP obu kolekcji, 180-gramowym 6LP na czarnych winylach w slipcasie, limitowanej, ekskluzywnej edycji Beatles Store wydanej na kolorowych winylach (3LP czerwone dla Red i 3LP niebieskie w przypadku Blue), 4CD slipcase oraz 6LP red/blue slipcase.

Miksy Dolby Atmos wykorzystano w wersjach cyfrowych i w streamingu.

Wydanie nowych wersji Red i Blue jest następstwem ubiegłotygodniowej premiery Now And Then – ostatniej piosenki Beatlesów, która była bezprecedensowym wydarzeniem oraz sukcesem komercyjnym. Piosence towarzyszy piękny, szczery teledysk wyreżyserowany przez Petera Jacksona. Zainteresowanie Now And Then przewyższyło wszelkie oczekiwania dotyczące sprzedaży i streamingu. Ostatni fragment historii nagrań The Beatles ma szansę stać się ich największym przebojem od ponad pół wieku.