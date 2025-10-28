TEST: Samsung The Premiere 5

W świecie projektorów to właśnie modele przenośne z ultrakrótkim rzutem uchodzą za najbardziej praktyczne – potrafią wyświetlić ogromny obraz nawet w niewielkim pokoju, a przy tym można je łatwo zabrać ze sobą: do nowego mieszkania, na weekendowy wypad czy wieczór filmowy u znajomych. Do tej kategorii należy nasz dzisiejszy bohater – Samsung The Premiere 5, młodszy przedstawiciel prestiżowej linii The Premiere.

W zestawie znajdziemy pilota, torbę transportową, zasilacz, kabel USB-C oraz oryginalny Touch Stand, który umożliwia projekcję obrazu na powierzchnię poziomą. To kompletny pakiet na start, choć przydałby się jeszcze kabel HDMI – The Premiere 5, podobnie jak inne przenośne projektory Samsunga z serii Freestyle, korzysta z wejścia Micro HDMI, a takie przewody nie należą do najpopularniejszych.

Na pierwszy rzut oka The Premiere 5 przypomina raczej inteligentny głośnik niż projektor. Niewielka, zaledwie 20-centymetrowa, biała kolumna owinięta wentylacyjną siatką wygląda jak elegancka maskownica audio. Dzięki gumowym nóżkom projektor stoi stabilnie i nie ślizga się na żadnej powierzchni. Producent dodał również gniazdo statywowe, więc urządzenie można ustawić praktycznie wszędzie – nie trzeba ograniczać się do biurka czy półki pod ścianą. Z góry widać czujnik odległości, obiektyw i panel dotykowy z diodami sygnalizacyjnymi.

Wszystkie złącza umieszczono na spodzie, po obu stronach gniazda statywu. Znajdziemy tam dwa porty USB-C (jeden do zasilania, drugi do przesyłania danych) oraz dwa wejścia Micro HDMI – jedno z obsługą eARC.

Jak przystało na najnowsze urządzenia Samsunga, The Premiere 5 wyposażono w pilot SolarCell One Remote w białej wersji kolorystycznej. Jest smukły, lekki z klasycznym układem przycisków i mikrofonem do sterowania głosowego. Swoją nazwę zawdzięcza panelowi solarnemu na tylnej ściance, który doładowuje wbudowany akumulator – także przy sztucznym świetle. W razie potrzeby można go naładować szybciej przez port USB-C.

Samsung The Premiere 5 to laserowy projektor wykorzystujący technologię DLP (Digital Light Processing). Oferuje natywną rozdzielczość Full HD (1920×1080 px) i maksymalny strumień świetlny 560 lumenów ISO.

Sercem urządzenia jest procesor NQP AI, który automatycznie optymalizuje kolor, kontrast i jasność w zależności od oświetlenia, poprawia czystość głosu oraz dopasowuje ustawienia trybu gry. Za łączność odpowiada moduł Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2, a dźwięk zapewnia dwukanałowy system o mocy 10 W.

Projektor uruchamia się błyskawicznie – już po pięciu sekundach od wciśnięcia przycisku zasilania jest gotowy do pracy. Kalibracja obrazu odbywa się automatycznie – The Premiere 5 w kilka sekund ocenia kąt projekcji, koryguje zniekształcenia trapezowe i ustawia ostrość. Oczywiście istnieje też możliwość ręcznych poprawek w menu.

Wielkość obrazu zależy od odległości od ściany. Jako projektor ultrakrótkiego rzutu, The Premiere 5 stoi niemal przy samej ścianie: z 12 cm uzyskamy obraz o przekątnej 40”, z 22 cm – 60”, a z maksymalnych 43 cm – aż 100”.

Ogromny obraz zaledwie z kilkunastu centymetrów – i to w jakości, która naprawdę potrafi oczarować

Podobnie jak telewizory i monitory smart tej marki, projektor działa w oparciu o system Tizen OS. Interfejs jest niemal identyczny jak w modelach Neo QLED – z dodatkowymi ustawieniami właściwymi dla projektora.

Projektor ma zatem dostęp do mnóstwa aplikacji VOD, obsługuje Apple AirPlay, Samsung DeX oraz połączenia bezprzewodowe z komputerami z Windows. Połączenie przewodowe możliwe jest przez wspomniane HDMI. Co istotne, do portu USB-C można podłączyć dyski zewnętrzne – funkcję, której brakowało w serii Freestyle. Wbudowany odtwarzacz obsługuje wideo 4K, kodek H.265, standardy HDR10 / HDR10+ / HLG oraz dźwięk Dolby Digital i DD+.

Unikalną cechą The Premiere 5 jest możliwość projekcji na powierzchni poziomej (np. stole lub podłodze) i interakcji dotykowej. Wymaga to podłączenia dołączonego Touch Standu z kamerą i czujnikiem IR. W tym trybie projektor tworzy 37-calowy obraz na stole, który można dodatkowo skalować i przesuwać.

Aby sterowanie dotykiem działało poprawnie, powierzchnia nie powinna odbijać światła, dłonie muszą być pozbawione błyszczącej biżuterii, a w pobliżu nie może znajdować się źródło podczerwieni. W testach funkcja działała prawidłowo w jednym z dwóch przypadków – w drugim nie została aktywowana mimo identycznych warunków. Po włączeniu trybu dotykowego interfejs reaguje szybko i precyzyjnie, bez błędnych odczytów – projektorem można sterować gestami równie wygodnie jak pilotem.

Za brzmienie odpowiada dwukanałowy system 10 W umieszczony za dekoracyjną maskownicą na froncie. Dźwięk jest czysty, naturalny, z wyraźnymi dialogami i przyjemnie pełnym środkiem pasma.

Z odległości 12 cm (ekran 40”) jasność jest znacznie wyższa niż w testach obu generacji Freestyle. Okolice 620 cd/m² pozwalają na korzystanie z projektora nawet przy umiarkowanym świetle dziennym. Kontrast i głębia prezentują się bardzo dobrze. Z kolei przy maksymalnej odległości 43 cm (ekran 100”) jasność spada do 60 cd/m², co wystarcza do seansów w zaciemnionym pomieszczeniu. Ostrość jest wysoka, aberracje minimalne, a piksele widoczne jedynie z bliska.

Paleta barw pokrywa w pełni przestrzenie Adobe RGB i DCI-P3, dzięki czemu kolory są niezwykle nasycone.

Dla sygnału HDMI dostępne są dwa tryby – pierwszy sprawdza się w ciemnych pomieszczeniach – obraz jest cieplejszy i zbalansowany; drugi, chłodniejszy i jaśniejszy, lepiej radzi sobie przy świetle dziennym.

Samsung The Premiere 5 to przenośny projektor laserowy z ultrakrótkim rzutem, który potrafi wyświetlić ogromny obraz zaledwie z kilkudziesięciu centymetrów. Oferuje wysoką jasność, intensywne kolory, szybki autofocus, automatyczną korekcję geometrii i system Tizen OS z pełnym zestawem aplikacji streamingowych. Jego wyróżnikiem jest także tryb projekcji poziomej z obsługą dotykową – ciekawostka technologiczna, która zapowiada przyszłość tej kategorii.

Specyfikacja

CENA 8 399 PLN

8 399 PLN ROZDZIELCZOŚĆ Full HD

Full HD PRZEKĄTNA EKRANU 40~100″

40~100″ JASNOŚĆ 560 lumenów

560 lumenów WYMIARY Z PODSTAWĄ 149,5 x 282,6 x 217,8 mm

149,5 x 282,6 x 217,8 mm WAGA Z PODSTAWĄ 2,3 kg