TEST: Røde Wireless GO II

Jakiś czas temu w moje ręce na chwilę wpadł Wireless Go II od RØDE – zestaw mikrofonów klapowych z odbiornikiem, umożliwiający rejestrowanie dwóch kanałów dźwiękowych jednocześnie. Sprzęt prezentował się obiecująco, ale miał jedną wadę: zaawansowane ustawienia nagrywania były dostępne jedynie w stacjonarnej aplikacji RØDE Central, co utrudniało pracę użytkownikom iOS i Androida. Producent wsłuchał się w głos społeczności, dodając brakującą funkcję w najnowszej aktualizacji – miałem okazję dokładnie przetestować go właśnie w tej wersji.

Wireless Go II składa się z trzech urządzeń. Dwa z nich to leciutkie, bezprzewodowe mikrofony-transmitery z wygodnymi klipsami. Każdy z nich został wyposażony w pojemnościowy przetwornik o charakterystyce dookólnej. Transmitery są niewielkie, ale trudno jest je wygodnie przypiąć do lekkich ubrań, na przykład t shirtów. RØDE pomyślało także i o tym: jednostki otrzymały wejście 3,5 mm do podłączenia lżejszych, zewnętrznych mikrofonów typu krawatowego. Transmitery zostały także wyposażone w wewnętrzne akumulatory, które doładujemy za pomocą portu USB-C.

System uzupełnia niewielki odbiornik, zbierający dźwięk z obydwu urządzeń i zapisujący go jako dwa oddzielne kanały. Status każdego z nich możemy podejrzeć na niewielkim ekranie OLED: pokazuje on poziom wzmocnienia obydwu transmiterów, szacowany poziom baterii i stabilność transmisji. Odbiornik Wireless Go II możemy zamontować w dowolnym miejscu, w tym na „gorącej stopce” aparatu (acz trzeba pamiętać, że wymaga on dodatkowego połączenia z urządzeniem za pomocą portu 3,5 mm) czy statywie do smartfona.

Jeśli nasz telefon nie ma minijacka, do współpracy z Wireless Go II potrzebny będzie przewód USB-C do USB-C (lub Lightning), którego niestety nie ma w zestawie – zamiast nich otrzymujemy trzy kable USB-C-USB-A i jeden 3,5 mm-3,5 mm. Owszem, brakujące przewody możemy dokupić osobno, ale w tym przedziale cenowym spodziewałem się czegoś więcej.

Przed rozpoczęciem nagrywania, ściągnąłem na swojego iPhone’a aplikację RØDE Central. To funkcjonalny, stabilnie działający program, w którym indywidualnie dostosujemy ustawienia transmiterów i odbiornika, od poziomu wzmocnienia i stopnia kompresji, po intensywność świecenia diod. Interfejs apki został nieźle dopasowany do niewielkiego ekranu smartfona: wszystkie funkcje są pod ręką, a ich zmiana to kwestia kilku ruchów palcem.

Na nagraniach wbudowane mikrofony Wireless Go II zachowują naturalną barwę głosu użytkownika, sprawiając, że brzmi on ciepło i przyjaźnie. Urządzenia potrafią wyłapywać zarówno szepty lub niskie, gardłowe rejestry, jak i donośniejszy głos, przez co nadają się do rejestrowania podcastów o różnej tematyce i przeznaczeniu, nawet zawartości typu ASMR.

Po założeniu dołączonych do zestawu, puchatych osłon, mogłem bez większych problemów nagrywać dźwięk w plenerze. Urządzenie ignoruje odgłosy wiatru, a jego długi zasięg (do 200 m pomiędzy transmiterem a odbiornikiem) dawał mi sporo kreatywnych możliwości. Szumy wkradły się na nagranie jedynie w momencie, gdy krzyknąłem prosto do mikrofonu – jednostki klapowe po prostu nie są przystosowane do tego typu dźwięków.

W ustawieniach domyślnych Wireless Go II pracuje w trybie dwóch kanałów: każdy transmiter rejestruje dźwięk osobno. Rozwiązanie to najlepiej sprawdzało się podczas nagrywania wywiadów: niektórzy moi rozmówcy mieli donośniejszy głos ode mnie, a inni cichszy, więc możliwość oddzielnej obróbki obydwu kanałów, zdecydowanie ułatwiła mi przygotowywanie materiału do publikacji online.

Do dyspozycji otrzymujemy także tryb połączenia kanałów i możliwość ustawienia jednego z transmiterów jako „urządzenia bezpieczeństwa”, nagrywającego tę samą zawartość, ale ciszej – w ten sposób możemy elegancko wyciąć i zastąpić zakłócenia spowodowane przez bardzo głośne dźwięki, które wyłapał „główny” mikrofon.

Nagrania zapisywane są w pamięci wewnętrznej transmiterów, skąd możemy przenieść je na smartfona lub komputer. Łącznie da się w ten sposób uzyskać 7 godzin materiału bez kompresji lub aż 40 godzin, gdy zdecydujemy się na jego kompresję.

RØDE Wireless Go II powinno znaleźć się na liście zakupów wszystkich twórców, którym zdarza się realizować audycje w terenie lub przeprowadzać wywiady. Zestaw jest jednocześnie prosty w obsłudze i funkcjonalny, dzięki czemu przyda się on zarówno początkującym „content creatorom”, jak i doświadczonym weteranom podcastów i vlogów.

SPECYFIKACJA