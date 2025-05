Lorde z nowym singlem Man of the Year

Lorde powraca z nową muzyką. Artystka właśnie udostępniła singiel Man of the Year – drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album Virgin, który ukaże się już 27 czerwca. Premierze towarzyszy ujawnienie pełnej tracklisty płyty.

Po sukcesie pierwszego singla What Was That – czas na kolejny krok. Man of the Year, wyprodukowany wspólnie z Jimem-E Stackiem, to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości nowozelandzkiej wokalistki. Brzmieniowo utwór zapowiada śmiały zwrot ku bardziej rozbudowanej, pełnej ekspresji produkcji, ale bez rezygnacji z emocjonalnej szczerości, z której słynie Lorde.

To gorący moment dla fanów artystki – kilka tygodni do premiery albumu i świeżo wydany singiel rozgrzewają atmosferę przed letnim debiutem Virgin. Płyta zapowiada się jako najbardziej dojrzałe i jednocześnie najbardziej odważne dzieło w karierze Lorde.

Tracklista albumu Virgin: